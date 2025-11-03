Tre gare di rilievo per la Casati Arcore che nel fine settimana è stata impegnata su più fronti con le sezioni maschili e femminili della ginnastica artistica.

Tre gare importanti per la Casati Arcore

Gli atleti biancoverdi hanno dimostrato impegno, determinazione e ottimi progressi tecnici, portando a casa risultati di rilievo nelle competizioni regionali.

In particolare alla seconda prova regionale a squadre Gold 3 Allievi, disputata a Cassano d’Adda, gli atleti Michele Barbato e Lorenzo Siciliano hanno ottenuto un ottimo secondo posto con punteggio di 142.650, frutto di una gara molto ben eseguita e di un lavoro costante in palestra. Accompagnati in gara da Valentina Boi, i due giovani ginnasti hanno confermato il buon momento della squadra, mettendo in mostra esercizi solidi e puliti.

Sempre a Cassano d’Adda si è svolta la quarta prova del Campionato Regionale Silver LB, che ha visto impegnati numerosi ginnasti della Casati Arcore allentati da Roberto Pavan e Isacco Miotti. Nella categoria A1 sono scesi in pedana David Mihaltan e Nathan Mihaltan; nella A2 hanno gareggiato Fabio Mini, Mirko Riva, Davide Capuano, Filippo Fossati e Ruben Molteni, mentre nella A3 ha partecipato Samuele Magro.

Femminile Gold

Infine ottimi risultati anche per la sezione femminile che ha gareggiato in casa al PalaUnimec di Arcore. La squadra Gold 2 Allieve, composta da Marisol Petruzzetto, Bianca Crippa, Marta Aquinto, Emma Porrinetti e Martina Santochirico, ha conquistato un brillante quarto posto con un punteggio complessivo di 216.900, sfiorando il podio in una gara dal livello tecnico molto elevato. Guidate in gara da Sara Varisco, le ginnaste hanno dimostrato grinta, coesione e un ottimo spirito di squadra.

