Tripudio Aurora Desio: si torna in serie B

L'Aurora Desio vince i playoff e torna nel campionato di serie B nazionale.

Stagione breve ma intensa

La cavalcata della Rimadesio non poteva avere conclusione migliore. Nell'anno della pandemia, la C Gold regionale ha avuto uno svolgimento particolare, con 14 partite di stagione regolare e poi subito l'inizio dei playoff promozione. Dal canto suo l'Aurora Desio, allenata da Gabriele Ghirelli, ha condotto un cammino da favola, chiudendo la stagione regolare con sole vittorie e perdendo solo in un'occasione nelle sfide playoff.

Tripudio Aurora Desio

La formula della stagione prevedeva una finale secca con in palio il biglietto per la serie B nazionale. L'Aurora Desio si è trovata di fronte al College Borgomanero, formazione arrivata dal campionato piemontese e affrontata sabato sul campo neutro di Chiari. Lì, a spuntarla sono stati i brianzoli, che si sono imposti con il punteggio di 75-80, costringendo Borgomanero a un ulteriore allungamento della stagione (ci sono altri posti-promozione disponibili).

Ritorno di peso

L'Aurora Desio è una delle formazioni di riferimento della pallacanestro brianzola e lombarda e mancava dai campionati nazionali dal 2019, quando dovette incassare l'amaro verdetto di retrocessione dalla serie B. Ora, però, è stata scritta una nuova pagina di una storia lunga e gloriosa, che ha visto la formazione arancioblù calcare anche i campi della serie A1.

