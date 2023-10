Pesca sportiva: i nomi dei vincitori nella terza edizione del "Trofeo Sergio Vimercati" alla memoria, organizzato da Amo d’Oro 2013 Hydra di Seregno e Asd Albiatesi Maver in collaborazione con la famiglia Vimercati, valido come quinta prova del campionato interprovinciale a squadre Fipsas.

I vincitori del trofeo Vimercati di pesca sportiva

Domenica sul canale navigabile in località Spinadesco, in provincia di Cremona, il trofeo di pesca sportiva alla memoria dell'appassionato pescatore brianzolo Sergio Vimercati, scomparso nel gennaio 2020 all’età di 68 anni. Vi hanno preso parte 160 pescatori di venti diverse società delle province di Varese, Como, Milano e Monza. Al primo posto la squadra Dany club Hydra Varese (nella foto), davanti ai pescatori Albiatesi e alla Fratelli Campana Trabucco di Solaro.

Monza e Seregno sugli scudi

Nella classifica individuale ha primeggiato Simone Casiraghi della Nuova Lloyd Colmic di Monza, secondo Libero Antonio Miglionico e terzo Antonio Giovanni Esposito, entrambi dei pescatori Albiatesi. Tamara Riva della Nuova Lloyd di Monza migliore lady del campionato, mentre la squadra A della fratelli Campana Trabucco - composta dai seregnesi Filippo Agostini, campione regionale under 18, Mattia Villa, campione italiano under 15 e dai milanesi Andrea Urto e Alessio Francabandiera - ha ricevuto il riconoscimento come squadra più giovane del campionato.