Sampei gli fa un baffo: a 13 anni Mattia è campione italiano di pesca

Un 13enne di Seregno si è già imposto a livello nazionale facendo valere la sua abilità, nata a seguito di un’innata passione.

A 13 anni Mattia è campione italiano di pesca

Mattia Villa ha conquistato il titolo di campione italiano Fipsas di pesca al colpo, categoria under 15, quale portacolori della Fratelli Campana di Solaro. Il campionato tricolore era articolato al meglio delle tre prove. La terza e ultima gara si è svolta il 23 luglio nelle acque di Ostellato in provincia di Ferrara, in cui Mattia chiudeva al primo posto con un pescato di 5.180 grammi. Il 4 giugno a Carpi, sul cavo Lama in località ponte Cappello, Mattia era secondo con 4.700 grammi di pescato, mentre nella seconda gara sempre ad Ostellato era in vetta alla classifica mettendo nel carniere 8.640 grammi.

Si è qualificato per i mondiali in Serbia

La conquista del titolo italiano permette al giovanissimo seregnese la qualificazione per la squadra nazionale in vista dei mondiali di Serbia del 2024 di pesca al colpo under 15. Il primo maggio Mattia Villa si era già fregiato del titolo regionale nella stessa specialità, imponendosi nella gara di Roncadelle, in provincia di Brescia, presso il laghetto Giardinetto con ben 6.710 grammi di pescato.

Sin da bambino amava esca e lenza

Mattia Villa frequenterà a settembre la classe 3 D, indirizzo musicale, alla scuola media Don Milani. E’ un ragazzo che, sin da bambino, ha manifestato grande interesse per ami e lenza, tanto che per quattro anni ha frequentato una scuola di pesca e da due si sta specializzando a disputare gare. La conquista dello scudetto tricolore ha ripagato Mattia delle tante ore spese su laghi e fiumi a collezionare esperienze. Sampei gli fa davvero un baffo.