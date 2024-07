L’appuntamento è per venerdì 12 luglio, alle ore 19, presso lo “Sportitalia Village” a Verano Brianza (via Dante Alighieri, 18) e l’entrata sarà gratuita. In cartellone, un incontro di calcio da non perdere: per divertirsi e per fare del bene.

Tutti alla “Sportitalia Summer Cup”

Parliamo della prima edizione della “Sportitalia Summer Cup”, una partita amichevole tra i giornalisti e gli operatori del nostro gruppo editoriale Netweek e dei colleghi di Sportitalia, canale televisivo tematico dedicato allo sport.

Scenderanno in campo per Netweek, direttori dei nostri settimanali locali, giornalisti, agenti, collaboratori, conduttori dei programmi tv di Telecity (emittente tv ufficialmente entrata nel gruppo lo scorso maggio) e perfino l'amministratore delegato del gruppo Marco Sciscione, guidati dal mister Gigi Maifredi!

A guidare la squadra di Sportitalia sarà invece il direttore Michele Criscitiello.

A caccia di vip e di... selfie

Un altro motivo per esserci è la possibilità di incontrare, raccogliere un autografo e magari farsi un selfie con importanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo italiano che scoprirete nei prossimi giorni seguendo i nostri canali social!

Sugli spalti, infatti, tanti protagonisti delle trasmissioni dedicate al calcio di Telecity (come Diretta Studio, Tg sport e il Processo di Biscardi).

Sport e beneficenza

Sarà anche l’occasione per un gesto di solidarietà: tutti abbiamo sentito quanto successo in provincia di Latina dove Satnam Singh, un giovane bracciante indiano, è morto all’ospedale San Camillo di Roma dopo un terribile incidente sul lavoro subito due giorni prima, quando era stato abbandonato dal suo datore di lavoro davanti alla casa in cui abitava.

Durante l’incontro di calcio, infatti, sarà possibile contribuire a una raccolta fondi per supportare la famiglia di Satnam Singh. A sostenere questa iniziativa benefica interverrà anche il Prefetto di Latina Maurizio Falco, commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

Non mancate! Seguite le nostre pagine social per restare informati sull’evento e scoprire gli ospiti speciali: Fb Netweek e Instagram Netweek, Prima Monza FB