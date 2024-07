Tutto pronto per la “Sportitalia Summer Cup”

L’attesa sta per finire. Manca poco alla prima edizione della “Sportitalia Summer Cup”: venerdì 12 luglio, alle ore 19, allo “Sportitalia Village” a Verano Brianza (via Dante Alighieri, 18) scenderanno in campo le formazioni del nostro gruppo editoriale Netweek e dei colleghi di Sportitalia, canale televisivo tematico dedicato allo sport.

Tra i primi, guidati in panchina da Gigi Maifredi, è prevista la presenza di Evaristo Beccalossi, indimenticato centrocampista dell’Inter campione d’Italia nel 1979-80 e volto noto di Telecity, emittente tv ufficialmente entrata nel gruppo Netweek lo scorso maggio; sull’altro fronte, nella squadra guidata dal suo direttore, Michele Criscitiello, ci sarà Filippo Carobbio, tecnico della Folgore Caratese che ha militato su diversi campi di serie A (Reggina) e B (Siena,Grosseto e Albino Leffe). Saranno loro le stelle calcistiche della manifestazione, circondati da volti noti di Telecity (tra cui Simone Barbato e Francesco Oppini) e di Sportitalia (come Andrea Belbusti e Gioele Anelli).

Come anticipato in un precedente articolo, sarà anche l’occasione per un gesto di solidarietà: durante l’incontro di calcio, infatti, sarà possibile contribuire a una raccolta fondi per supportare la famiglia di Satnam Singh, il giovane bracciante indiano morto all’ospedale San Camillo di Roma dopo un terribile incidente sul lavoro subito due giorni prima, quando era stato abbandonato dal suo datore di lavoro davanti alla casa in cui abitava. A sostenere questa iniziativa benefica interverrà anche il Prefetto Maurizio Falco, commissario straordinario per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura.

“Quando abbiamo voluto questa partita intendevamo dare un’occasione a tutti i nostri collaboratori per conoscersi meglio – ha sostenuto l’amministratore delegato di Netweek, Marco Sciscione, che scenderà anche in campo – E quale migliore occasione di un evento sportivo che può, infatti, avere un’importante finalità aggregativa. Poi l’agghiacciante realtà di quanto successo a Latina ci ha spinto a dare all’evento anche un altro scopo: dare un sostegno concreto a una famiglia che ha subito una grande ingiustizia. Speriamo che arrivino in tanti a divertirsi e a partecipare a questo gesto di solidarietà”.