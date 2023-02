Un altro fine settimana di piacevoli conferme per gli arcieri della Polisportiva Besanese che hanno partecipato al 6° Indoor Città di Oggiono.

Un altro fine settimana di podi per gli arcieri di Besana

Una gara in cui tutti gli atleti hanno brillato per impegno e determinazione e in cui a portare a casa i migliori risultati sono stati Matteo Villa, Maria Carla Corti e Stella Scaccabarozzi.

Villa, davvero in forma in questo weekend di gara, ha conquistato il primo posto arco olimpico junior maschile con il punteggio di 543 mentre Corti è salita sul secondo gradino del podio nella categoria arco olimpico master femminile con 518 punti. Una giornata splendida caratterizzata anche dal terzo posto di Stella Scaccabarozzi nella categoria arco nudo senior femminile con 417 punti.

Medaglie di squadra

Due invece le medaglie di squadra: terzo posto di squadra arco olimpico senior maschile per Conti, Pirovano, Madeo

(1471) e secondo posto di squadra arco olimpico master femminile per Corti, Redaelli, Muzzupappa (1379).