Sabato 2 novembre a Cervia si è svolto il Campionato italiano allieve Gold dove a brillare per l'U. S. Casati Arcore ci ha pensato la giovane Asia Natasha Fava che nella categoria Allieve 2 si aggiudica il secondo gradino del podio e chiude con un bellissimo argento al collo.

Un argento per Asia al Campionato Italiano Allieve

Asia inizia la sua competizione esibendosi a cerchio e corpo libero, entrambe esecuzioni di altissimo livello in cui subito la giuria nota la giovane atleta biancoverde. Grazie a queste due ottime esecuzioni Asia conquista la finale alla fune dedicata alle prime 13 atlete in classifica provvisoria ed è sulle note di "Buonasera signorina" che la magia ha inizio. Un'esecuzione alla fune precisa e convincente caratterizzata dall'elevata difficoltà tecnica che Asia esegue con concentrazione ed espressività. Dopo pochi istanti dalla fine della competizione la classifica risuona nel palazzetto di Cervia e vede Asia splendere sul secondo gradino nel podio di questo prestigioso campionato italiano.

In campo gara al fianco di Asia la tecnica Simona Mattavelli responsabile del settore ritmica della squadra di Arcore supportate da casa dalle compagne di squadra e dalle allenatrici del settore agonistico di ritmica Aurora Sabattini, Morena Scoglio, Silvia Verde, Ada Mazzoni e Alexandra Naumchuk.

Ancora un successo dopo l'oro di aprile

Una grande emozione per tutti sentire risuonare l'inno italiano e vedere la nostra giovane atleta così in alto in questo campionato di prestigio. Il supporto delle compagne fondamentale per Asia in questo campionato che ringrazia a fine gara dicendo "siete voi che mi avete fatto vincere grazie al vostro sostegno". Un anno davvero memorabile questo 2024 per il settore ritmica della Casati che porta a casa oltre all'argento di Asia in questo campionato individuale anche l'oro nel campionato di squadra conquistato lo scorso aprile a Napoli sempre da Asia insieme alle compagne Matilde e Mia segno che presso il Palaunimec di Arcore si svolge un lavoro di altissimo livello. Ora una breve pausa dalle competizioni dedicata a preparare i nuovi esercizi in vista del nuovo anno.