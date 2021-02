Un Drogba giocherà con la Folgore Caratese

Isaac Drogba, figlio del leggendario attaccante ivoriano Didier, è ufficialmente un nuovo giocatore della Folgore Caratese.

Giovane promessa

Drogba junior si stava allenando con la squadra del presidente Michele Criscitiello già da qualche settimana. E lo stesso papà Didier era venuto di persona a vedere il luogo cui il figlio stava provando l’avventura calcistica italiana, rimanendone colpito da struttura e organizzazione. Ora il ragazzo, attaccante classe 2000, è stato tesserato e fa parte a pieno titolo del gruppo che sta affrontando il campionato di serie D nazionale nel girone A.

Criscitiello su Drogba

“Lo abbiamo tesserato per merito – le parole del presidente della Folgore Caratese – Posso dire che il ragazzo è stato tenuto in prova due mesi, che ha qualità e che fisicamente deve crescere. È un 2000 e secondo noi può fare sia la prima punta con determinate caratteristiche ma anche l’esterno in un 4-3-3. Lo abbiamo tesserato soprattutto perché è un 2000 (importanti anche per via delle regole di formazione nel campionato di serie D – ndr): come coetanei abbiamo Finessi e Ngom, Silvestro e Di Stefano sono dei ’99, Troiano è un 2001. Pensiamo sia un giocatore che in un paio d’anni potrà avere margini di crescita importanti”.

Se ha preso dal padre…

Isaac porta un cognome pesante nel mondo del calcio. Didier Drogba è stato attaccante da 106 presenze e 65 gol con la Nazionale della Costa d’Avorio. Inoltre, se non soprattutto, è stato un emblematico attaccante del Chelsea, dove ha giocato dal 2004 al 2012 e nella stagione 2014-15: nella sua bacheca ci sono 4 Premier League inglesi (più uno “scudetto” turco, con il Galatasaray), altrettante Coppe d’Inghilterra e la Champions League del 2012, competizione in cui è stato a dir poco decisivo per il successo finale. Chissà che dal campo della Folgore Caratese non possa iniziare a fiorire un’altra fantastica carriera calcistica.

Sul Giornale di Carate in edicola e disponibile on line da oggi – martedì 9 febbraio – ampio spazio dedicato al campionato di serie D, con notizie e approfondimenti sulla Folgore Caratese e sulla Vis Nova Giussano.