L'obiettivo è quello di promuovere lo sport, la sana alimentazione e i corretti stili di vita, ispirandosi alle tre parole chiave dell'edizione 2024 della Settimana Europea dello Sport, in corso proprio in questi giorni. Con questo intento l'Amministrazione comunale di Triuggio organizza per il prossimo fine settimana una serie di eventi dedicati alla promozione dello sport sul territorio.

Un fine settimana dedicato allo sport a Triuggio

La manifestazione "Sport week", in programma sabato 28 e domenica 29 settembre 2024, si rivolge in particolare alla popolazione giovanile e si pone l’obiettivo di promuovere il mondo dello Sport, la sana alimentazione ed i corretti stili di vita, ispirandosi alle tre parole chiave di questa edizione della Settimana Europea dello Sport: inclusione, benessere e appartenenza.

Nel weekend del 28-29 settembre si terranno dimostrazioni di varie discipline e tornei sportivi, promosse dalle associazioni sportive locali, presso il Parco Urbano di via Kennedy a Triuggio, area ludico sportiva attrezzata recentemente riqualificata.

All'evento partecipano tante associazioni del territorio: Polisportiva Triuggese, Climbers Triuggio, Mb501, Arcieri dell'Airone, Triuggio Lambers, Polisportiva Besanese.

Il programma

Sabato 28 settembre (dalle 14:00 alle 23:30)



14:00 - 16:00 Minitorneo calcio a 5 (bambini classe 2016)

15:00 - 18:00 Arrampicata su parete

16:00 - 17:00 Torneo di minibasket

16:00 - 19:00 Esibizioni e prove skateboard

16:00 - 19:00 Lezioni di Judo

17:00 - 18:00 Ginnastica inclusiva

17:00 - 19:00 Torneo di tennis

19:00 - 20:00 Baby dance

19:00 - 20:00 Partita di calcio (Open)

20:00 - 23:30 Basket 3 contro 3

Durante tutto il pomeriggio di sabato sarà attivo un servizio bar e dalle 19:30 alle 22:30 sarà in funzione un'area ristoro per cenare sul posto.

Domenica 29 settembre (dalle 9:00 alle 12:00)