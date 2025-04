Si è svolta sabato 5 aprile la ventesima edizione della Notte dei Campioni di Seregno, l’enorme successo ha visto un Palasomaschini gremito con il pubblico arrivato da tutta Italia e non solo vista la presenza di atleti stranieri.

Un successo la Notte dei Campioni

Già dalle 17,00 con la prima parte dedicata alla boxe olimpica dove in palio c’era il “Trofeo Città di Seregno Memorial Vitale Vismara” si sono visti subito grandi match, in evidenza gli alfieri del Fight Club Seregno come il massimo Matteo Boscain, la giovane promessa Moreno Lucca e Axel Moriggi con un Ko da campione che gli ha fatto anche vincere il premio di miglior pugile intitolato a Michele di Giacomo.

Sul ring per per le premiazioni la famiglia Vismara che tra l’emozione per il ricordo dell’amato Vitale recentemente scomparso, ha ricevuto una targa celebrativa ed insieme alle autorità con il Sindaco Alberto Rossi, l’assessore Paolo Cazzaniga ed Alessio Kullmann main sponsor con Keasyfit, hanno consegnato il Trofeo Città Di Seregno al Maestro Antonio Leva leader del club seregnese.

Seconda parte della serata dedicata alla boxe pro con quattro spettacolari incontri, il primo ad andare in scena è stato il debutto sfortunato della padrona di casa Francesca Corso che dopo aver condotto un ottimo match contro la milanese Beatrice Furlan, ha ricevuto sullo scadere dell’ultimo round un colpo fulmineo che non le ha permesso di proseguire perdendo cosi al suo esordio. A seguire l’ucraino Andrii Burlaka presentatosi in ottima forma, ha battuto prima del limite l’esperto Aziz El Ghouyal dimostrando di poter competere ad alti livelli, grandi emozioni con l’ italo domenicano in forza al Team Leva Roner Alcantara che in un match senza respiro e ad altissima intensità ha conquistato la vittoria battendo il pugliese Giuseppe Fico. L’ultimo match pugilistico ha visto il milanese Valerio Mantovani battere in un incontro molto combattuto, il romano Neder Triki che nonostante le struttura fisica davvero impressionante non ha potuto che cedere al suo avversario.

Gli incontri di kickboxing

Terza ed ultima parte ricca di emozioni con ben sette incontri di kickboxing, il milanese Jan Furnò ha battuto per ko il piemontese Saverio Salerno, il romeno brianzolo d’adozione Laurentiu Partenie ha sconfitto tra gli applausi dei suoi numerosi sostenitori il bresciano Valerio Scavone, il genovese Gianulca Pozzoli è risultato vincitore sul milanese Giovanni Brignoli e l’influencer Amin Ettayeb ha conquistato l’ennesima vittoria su Giorgio Galli che era in cerca di una rivincita con lo stesso avversario dove già in precedenza non aveva avuto la meglio.

In chiusura con il palazzetto ormai gremito e con l’adrenalina alle stelle sono entrati nel ring di NDC due combattenti che si conoscevano da tempo e che avevano un conto da regolare in quanto avevano vinto rispettivamente una sfida a testa e che proprio in questa occasione cercavano di mettere fine ad una storia che dura da tempo, ad avere la meglio è stato l’egiziano Taha El Makarem che in tre riprese molto intense ha battuto l’italo brasiliano Tommaso Pantarotto, a seguire il campione italiano in carica Nicolas Vasta ha battuto tra le polemiche per una presunta gomitata involontaria sferrata sul volto del brianzolo Roberto Sacco, match sicuramente che merita un secondo atto visto l’alto valore dei due ragazzi.

Main event con due top fighters, con tantissimi tifosi arrivati appositamente per l’occasione dalla Romania la giovane promessa Mihal Rusu ha sfidato l’italiano Luca Grusovin più volte campione del mondo, tre riprese spettacolari hanno infiammato il pubblico presente consacrando Grusovin vincitore, a premiarlo una celebrità, l’italiano più rappresentativo di sempre in UFC MARVIN VETTORI.

L'intervento del sindaco

Il Sindaco Rossi ha ricordato nel suo intervento l’importanza ed il valore di questi sport e dello sport in generale nella socità, presentando con un bellissimo video emozionale la rassegna "SEREGNO CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2025".