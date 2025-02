Prestigiosa giornata di ginnastica artistica al Palaunimec di Arcore, dove si è svolta la prima prova regionale del Campionato Gold Allieve, una competizione di altissimo livello che ha visto sfidarsi le migliori squadre della Lombardia. Tra le protagoniste assolute della giornata, spiccano le atlete della Casati Arcore Marta Aquino e Vittoria Ronchi, che hanno conquistato il primo posto nelle rispettive categorie.

Una giornata da ricordare per la Casati Arcore

Marta Aquino, in Fascia Allieve 2, ha dominato la competizione chiudendo con un punteggio complessivo di 88.600. La giovane atleta ha offerto una performance impeccabile su tutti gli attrezzi: al volteggio ha totalizzato 19.600 nel primo salto e 19.700 nel secondo, alle parallele 17.700, alla trave 17.500, al corpo libero 15.550 e ai cinghietti 18.200. Un trionfo che conferma la sua crescita tecnica e il grande lavoro svolto in allenamento.

Anche in Fascia Allieve 3, la Casati Arcore ha brillato grazie a Vittoria Ronchi, che ha sbaragliato la concorrenza con un punteggio straordinario di 91.775. Il suo esercizio alla trave è stato un autentico capolavoro, ottenendo un incredibile 18.650. Ottime prestazioni anche sugli altri attrezzi: volteggio 18.700 nel primo salto e 18.750 nel secondo, parallele 17.850, cinghietti 19.450 e corpo libero 17.100.

Tra le altre ginnaste in gara per la Casati Arcore, Melissa Crivalli ha chiuso in quinta posizione in Fascia Allieve 3 con 82.725 punti, penalizzata da qualche errore di troppo. Marisol Peruzzetto, sua compagna di squadra, ha ottenuto il 13° posto con 74.050 punti. In Fascia 5, Anna Emilia Tognali ha raggiunto l'11° posizione con un punteggio di 84.450, dimostrando grande tenacia.

Le giovani promesse della Fascia Allieve 1 hanno affrontato la loro prima competizione con grande grinta, nonostante l'emozione e un campo gara affollato da ben 60 ginnaste. Margherita Manzoni ha ottenuto un ottimo ottavo posto con 60.925 punti, mentre Viola Frigerio ha chiuso 38° e Martina Greco in 47°. Presente a sostenere le compagne anche Beatrice Boracchi, che non è potuta scendere in pedana a causa di un infortunio, ma che sta completando il percorso di recupero e sarà presto pronta a tornare in gara.

A guidare queste talentuose atlete ci sono le allenatrici Sara Varisco, Morgana Iannarelli e Simona Sala, che con dedizione e competenza le accompagnano nel loro percorso di crescita sportiva.

"Sono state tutte molto determinate - ha dichiarato Sara Varisco, responsabile del settore agonismo femminile - sono contenta per i due primi podi, ma anche le altre hanno ottenuto ottimi punteggi. Le tre new entry più piccole hanno fatto molto bene e sono sicura che cresceranno ancora".

Settore maschile

Mentre ad Arcore andava in scena il Campionato Gold Allieve Femminile, anche la sezione maschile era in pedana con la prima prova regionale Gold Allievi a Mortara. In Fascia Allievi 1 hanno partecipato Michele Barbato e Lorenzo Siciliano che, su un totale di 25 ginnasti, hanno ottenuto rispettivamente il 9° posto con 80.600 punti e il 15° posto con 78.500 punti.

"Sono stati bravi, hanno fatto qualche errorino, ma nelle prossime settimane lavoreremo per migliorare" ha commentato l'allenatrice Valentina Boi.

Ottima prestazione anche per Edoardo Pasquale, che ha visto sfuggire il podio a causa di una caduta alla parallela simmetrica. Ha chiuso in 6° posizione con un punteggio di 60.150, dimostrando comunque grande determinazione e voglia di migliorare.

