Si uniscono due storiche società di ciclismo

L’unione fa la forza, anche nel ciclismo. E così due storiche società sportive della città – Ciclistica Seregno e Gs Giacinto Santambrogio – si sono unite per creare un’unica associazione dilettantistica. Presidente Angelo Santambrogio, fratello dell’indimenticato campione Giacinto, vicepresidente Sergio Canzi.

Nuova vita per due storiche società di ciclismo

La formale costituzione risale allo scorso 6 novembre, già definita l’affiliazione alla Federazione ciclistica italiana per il 2026. Nel direttivo i consiglieri sono Claudia Santambrogio (figlia di Giacinto), Corrado Cattaneo, Domenico Cimmino, Franco Rossetti (già vice presidente del Gs Santambrogio) e Vincenzo Andreana (tesoriere). L’obiettivo è chiaro: unire passione e competenze, contenere le spese e affrontare le incombenze organizzative, sempre più complesse.

Asd Ciclistica Seregno Giacinto Santambrogio

La nuova società sportiva – la denominazione è Asd Ciclistica Seregno Giacinto Santambrogio – conta quasi settanta cicloamatori. Nel nuovo gruppo 44 atleti arrivano dalla Ciclistica Seregno, la cui origine risale al 1977: inizialmente era la Cicli Giussani, con Angelo Santambrogio fra i primi iscritti (secondo classificato alla Seregno – Pian delle Noci del ‘77, organizzata dalla Salus Seregno di Giuseppe Meroni), in seguito era diventato il Gs Menini. Altri 21 appassionati sono del Gs Santambrogio, fondato nel ‘79, anno in cui lo stesso Angelo Santambrogio con la nuova casacca vinse la Seregno – Caglio.

A gennaio la nuova maglia

Per uno strano scherzo del destino, presidente e vice, entrambi 70enni, si ritrovano dopo aver condiviso gli anni alla scuola media Mercalli (nella sezione E) e diverse pedalate alla Eroica, la manifestazione nel Chianti a cui hanno partecipato con le storiche maglie di lana. La casacca del nuovo sodalizio sarà presentata nella cena sociale di fine gennaio, alla presenza di un’amica comune, Norma Gimondi, atleta che porterà anche la fiamma olimpica.