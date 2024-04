Erano in tanti e in tanti sono rientrati a Besana con soddisfazioni e medaglie. E' stato un weekend di grandi successi per gli arcieri della Polisportiva: la valanga bianco rossa della sezione arcieri ha invaso Erba al “3° Memorial Antonio Santambrogio - 18m all'aperto”.

Valanga di podi e medaglie per gli arcieri besanesi in gara a Erba

Nel dettaglio segnaliamo il terzo posto SM per Cassetti Stefano (524); podio completo JM per Sinigaglia Francesco (518), Pedoto Pietro (486) e Durante Gabriel (483) che guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria (1487).

Primo posto JF per Agrati Camilla (539); podio completo AF per Ormenese Greta (492), Pedoto Chiara (466) e Durante Anna (429) che guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria (1387).

E ancora primo e secondo posto RM per Arosio Alessandro (455) e per Sinigaglia Simone (439). Primo e terzo posto RF per Mariani Lisa (444) e Spinelli Maristella (407) che con Bellani Ludovica guadagnano anche il primo posto di squadra per la categoria (1124).

Primo posto di squadra MM infine per Conti Fabrizio, Frison Massimo e Morellini Alessandro (1545) Terzo posto GF infine per Mariani Vittoria che con 329 punti arriva sul podio di Erba, fase finale del GP Giovanissimi.