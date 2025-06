La fiamma olimpica attraverserà per oltre 2 chilometri le strade principali di Seveso. L'appuntamento per tutta la cittadinanza è fissato per il prossimo 4 Febbraio 2026 quando Seveso sarà "comune di transito" del viaggio della fiamma olimpica in occasione dei Giochi invernali di Milano e Cortina.

Verso i Giochi Olimpici invernali del 2026: la fiamma olimpica passerà in Brianza

L'Amministrazione Comunale ha accolto positivamente la proposta pervenuta dalla Fondazione Milano Cortina 2026 che tra i suoi compiti ha quello di garantire la

realizzazione del Viaggio della Fiamma Olimpica, dalla partenza dalla Grecia fino all’arrivo a Milano e al passaggio a Cortina, nel periodo fra il mese di dicembre del 2025 e la Cerimonia di Apertura dei Giochi (il 6 Febbraio allo stadio di San Siro) per un totale di 63 giorni di viaggio. E tra i comuni attraversati dai tedofori nel corso della terz'ultima tappa da Como a Monza c'è anche Seveso. Sarà un momento molto significativo ed emozionante per la nostra città che, lo ricordiamo, ha già un legame particolarmente forte - ora ulteriormente rinsaldato - con i Giochi Olimpici invernali del 2026.

L'inno ufficiale "Fino all'alba", infatti, è stato composto da Francesco Marrone e Giulio Gianni del Corpo musicale "La Cittadina” di San Pietro Martire di Seveso.

Il passaggio in città della Fiamma Olimpica è un'opportunità di festa, di visibilità e conoscenza per il territorio e che richiede lo sforzo e la collaborazione delle varie realtà impegnate. Nella fattispecie tocca alle città di passaggio e a quelle sede di tappa il coordinamento con la Polizia Stradale e Locale per il controllo del traffico, la gestione dei punti di ritrovo dei tedofori e il coordinamento ed assistenza dei servizi medici, ambulanze, VVFF a livello locale. Saranno sicuramente coinvolte le scuole a cui è principalmente rivolto il messaggio dei valori olimpici e tutte le associazioni attive a Seveso per accogliere al meglio un evento di caratura internazionale. Le varie iniziative di attesa e di contorno al passaggio verranno comunicate nei prossimi mesi.

"Il prossimo anno, un periodo di rinascita"

"Il passaggio della Fiamma Olimpica nella nostra città è un simbolo di pace, unità e speranza. È la testimonianza dei valori più puri dello sport, quelli che uniscono i popoli al di là di ogni differenza. La fiamma, che ha viaggiato e viaggerà attraverso molti confini, porterà con sé a Seveso il messaggio universale di fratellanza e della sana competizione. Il 2026 sarà un anno in cui il nome di Seveso risuonerà ben oltre i confini nazionali. Stiamo lavorando per rendere il prossimo anno un periodo di rinascita, celebrazione e orgoglio per tutti noi. Sono certa che ogni sevesino si sentirà parte di questo momento storico" dice il Sindaco Alessia Borroni.

Ricordiamo come la Fiamma Olimpica attraverserà tutte le regioni e tutte le province italiane per un percorso stimato di 12mila chilometri e il coinvolgimento di 10mila tedofori.

Per tutte le informazioni ufficiali clicca qui: https://milanocortina2026.olympics.com/it/il-viaggio-della-fiamma-olimpica