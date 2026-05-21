Una partnership nel segno dell’inclusione

La BCC Carate e Treviglio al fianco della squadra per nuovi traguardi sportivi. Il presidente Redaelli: "Il nostro supporto a progetti che promuovono relazioni e sviluppo sociale del territorio"

Significativa partnership fra Vigor Seregno Basket in carrozzina e BCC Carate e Treviglio nel segno dell’inclusione e del territorio.

Partnership fra Vigor Seregno Bic e Bcc Carate e Treviglio

BCC Carate e Treviglio rappresenta una realtà di riferimento nel proprio settore, che si distingue per il forte radicamento territoriale e per una costante attenzione verso le comunità e le persone. Valori che trovano piena espressione anche nella missione di Vigor Seregno, impegnata ogni giorno a promuovere lo sport come occasione di inclusione, crescita e partecipazione. La scelta di sostenere il progetto sportivo di Vigor testimonia una visione condivisa, fondata sulla valorizzazione della persona e sul riconoscimento dello sport come strumento di aggregazione e sviluppo sociale.

Bottoni: “Passo concreto verso nuovi traguardi”

Il supporto di BCC Carate e Treviglio contribuirà ad accompagnare la squadra nelle prossime sfide, rafforzando un percorso costruito sull’impegno, sul lavoro di squadra e sulla capacità di generare valore per il territorio. Con questo accordo, le due realtà avviano un percorso fondato su obiettivi condivisi, mettendo in rete competenze, valori e visione per generare un impatto positivo e duraturo sul territorio. “L’ingresso di un partner di questa importanza rappresenta per noi un passo concreto verso nuovi traguardi. Siamo orgogliosi della fiducia ricevuta e pronti a costruire insieme un percorso vincente”, dichiara Maurizio Bottoni, presidente della Vigor.

Redaelli: “Condivisione di valori profondi”

“Abbiamo scelto di affiancare Vigor Seregno Basket perché riconosciamo nello sport un importante strumento di inclusione, crescita individuale e collettiva – sottolinea Ruggero Redaelli, presidente di BCC Carate e Treviglio – Realtà come Vigor testimoniano concretamente come passione, impegno e spirito di squadra possano generare valore sociale e creare opportunità per le persone. Come banca di comunità crediamo che il nostro ruolo non si esaurisca nel sostegno all’economia locale, ma si esprima anche attraverso il supporto a progetti capaci anche di promuovere relazioni e sviluppo sociale del territorio. Questa partnership nasce dalla condivisione di valori profondi e dalla volontà di contribuire insieme a costruire percorsi sempre più inclusivi e aperti a tutti”.