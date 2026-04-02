In serie B terzo posto per la Vigor Gelsia

Terzo posto nel girone, dieci vittorie su quattordici partite e un gruppo sempre più solido. La Vigor Gelsia di Seregno archivia la stagione di serie B di basket in carrozzina con un bilancio positivo e guarda al futuro.

Gelsia main sponsor

Nata nel 2024 dall’eredità della sezione Bic del Basket Seregno, la società si avvale di Gelsia quale main sponsor. “Siamo sempre più orgogliosi di essere al fianco di questa realtà, che conosco molto bene e che rappresenta un esempio concreto di sport, inclusione e valore per il territorio – dichiara Roberta Raimondi, neo presidente di Gelsia – Facciamo i nostri complimenti alla Vigor Seregno per il risultato raggiunto e per il percorso di crescita dimostrato durante la stagione”. Composta da 13 atleti, la Vigor Gelsia continua a rappresentare una realtà inclusiva e intergenerazionale, con età comprese tra i 20 e i 50 anni.

I prossimi appuntamenti della squadra

La società, accanto all’attività agonistica, prosegue il proprio impegno nella promozione sul territorio, partecipando a manifestazioni locali e rafforzando la presenza sui canali digitali – sito web e social network – per raccontare e condividere il percorso della squadra. La stagione sportiva, però, non è conclusa: dal 22 al 24 maggio a Santa Margherita Ligure, la squadra affronterà Parma e Delfini Vicenza. Il 31 maggio al Palasomaschini di Seregno il Trofeo Scolari con Torino, Parma e Varese (ingresso libero). Intanto lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione, da settembre, con l’obiettivo di proseguire il percorso di crescita e continuare a essere un punto di riferimento per lo sport inclusivo sul territorio.