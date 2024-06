Nasce la società Vigor Seregno di basket in carrozzina

A Seregno nasce una nuova società sportiva di basket in carrozzina (Bic), la Vigor Seregno. Il sodalizio continua ma in autonomia l'esperienza dello stesso gruppo di dirigenti, tecnici e atleti che faceva parte del Basket Seregno Bic.

Nasce la società Vigor Seregno

Dopo 16 anni, il basket in carrozzina si costituisce in una Asd autonoma dal Basket Seregno, che prende il nome Vigor Seregno. L'annuncio ufficiale ieri, giovedì 6 giugno, in una conferenza stampa alla presenza del neo presidente Maurizio Bottoni, del presidente del Basket Seregno, Roberto Sanfilippo, dell'assessore allo Sport, Paolo Cazzaniga e del presidente di Aeb-Gelsia, Massimiliano Riva. Al tavolo dei relatori anche l'allenatore Tony Pecoraro e l'atleta Pietro Petruzza.

Il presidente è Maurizio Bottoni

"Non c'è nessuna separazione dal Basket Seregno, con cui rimane un rapporto di amicizia e continueremo a collaborare - ha spiegato Maurizio Bottoni, già responsabile della sezione Bic nel Basket Seregno - Con le novità normative del Terzo settore, un'associazione autonoma consente maggiori opportunità per sviluppare questa disciplina", una delle poche di squadra per atleti con disabilità. Come Asd sarà più agevole ottenere finanziamenti e cercare nuovi atleti anche nelle province senza squadre, come quella di Milano.

Una nuova opportunità

"Sono felice di questa nuova opportunità - ha aggiunto Roberto Sanfilippo - Nel Basket Seregno c'è stato modo di aggregare altre persone per camminare da sole, ma siamo sempre presenti". E già domenica 9 giugno, nel torneo promosso dal Basket Seregno durante le finali under 13 regionali nel torneo del Basket Seregno, ci sarà un evento in cui i ragazzini potranno giocare anche su due ruote.

L'allenatore: "Grazie a Gelsia"

"Abbiamo cambiato il nome per camminare sulle nostre gambe, ma il basket è unico e tutti nascondiamo qualche disabilità - le parole dell'allenatore Pecoraro - Come squadra non cambia nulla. Dobbiamo ringraziare il Basket Seregno ma, soprattutto, Gelsia che ci ha permesso e ci permetterà di continuare a vivere. Poche società hanno questa presenza così importante". Il presidente di Aeb ha ribadito "la vicinanza dell'Azienda al territorio e alle iniziative che propone, l'attenzione alla società e ai cittadini. Gli atleti dimostrano entusiasmo e capacità di vita che sono un esempio per tutti noi".