Gelsia rinnova il suo ruolo di main sponsor della Seregno sport week. Per il quarto anno consecutivo, la società promuove l'evento di Seregno che inizia oggi, venerdì 31 maggio, fino a domenica 16 giugno.

Gelsia sponsor della Seregno sport week

Gelsia conferma la partnership con la Sport week per sostenere le realtà sportive locali e promuovere uno stile di vita sano e attivo tra i cittadini di tutte le età. Il cuore della manifestazione sarà il Gelsia Sport village, allestito in piazza Risorgimento, con campi da gioco (beach soccer, basket e beach volley) oltre ad attività ed eventi, un palco centrale per spettacoli e un maxischermo per seguire i principali eventi sportivi. Lo spazio all'aperto ospiterà un ricco programma di eventi organizzati dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive locali.

Il legame di Gelsia con il territorio

“Essere sponsor della Seregno Sport Week rappresenta per Gelsia un'importante occasione per ribadire il nostro impegno verso il territorio - dichiara Mauro Ballabio, presidente di Gelsia - Siamo orgogliosi di poter contribuire alla riuscita di un evento così significativo e di sostenere gli sforzi degli organizzatori, degli atleti e di tutti i volontari coinvolti. Gelsia ha creduto nel valore di questa importante manifestazione dalla sua prima edizione. Rinnovare il nostro ruolo di main sponsor conferma il legame indissolubile tra la società e la comunità locale”.

Riva: "Investiamo nello sport"

“Siamo convinti che investire nello sport e nelle realtà locali sia fondamentale per il benessere e la coesione del nostro territorio - aggiunge il presidente di Aeb, Massimiliano Riva - Iniziative come la Seregno Sport Week rappresentano perfettamente i valori di AEB e Gelsia, mettendo al centro le persone e la comunità. Sostenere questa bella e importante iniziativa è parte integrante

della nostra missione di promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio”.