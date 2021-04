Vis Nova Giussano, tre pesantissimi punti salvezza

La Vis Nova Giussano rilancia il suo cammino nel girone B di serie D con una fondamentale vittoria in casa.

La partita

Dopo 13 minuti la Vis Nova Giussano è già in vantaggio. È di nuovo Maguette Fall, uno dei giocatori più brillanti in questo scorcio di campionato, a timbrare il cartellino in zona gol. Lo Sporting Franciacorta non riesce a restituire il colpo ai neroverdi e a metà ripresa i bresciani si ritrovano anche con un uomo in meno per via di un’espulsione. Così, la formazione del tecnico Agostino Mastrolonardo può controllare più agevolmente la situazione e chiudere la partita del “Borgonovo” a braccia alzate, festeggiando tre punti pesantissimi.

Lo scenario

La vittoria del pomeriggio di mercoledì risulta doppiamente fondamentale per la Vis Nova Giussano, visto che nel turno infrasettimanale praticamente tutte le rivali nella corsa salvezza hanno fatto punti. I neroverdi venivano da due sconfitte consecutive e spezzare il recente andamente negativo, soprattutto in una giornata caratterizzata da questi risultati, era a dir poco decisivo. Il margine sulla retrocessione diretta (scendono le ultime due) sembra ora rassicurante, ma i brianzoli hanno a portata di mano – con 8 partite di stagione regolare ancora da giocare – anche il traguardo della salvezza diretta.

Vis Nova Giussano, la situazione

La classifica del girone B della serie D dopo la decima giornata di ritorno: Seregno 54, Casatese 49, Fanfulla 46, Crema 42, NibionnOggiono 41, Calvina 40, Brusaporto 39, Franciacorta 36, Breno e CiseranoBergamo 34, Real Calepina e Sona 32, Ponte san Pietro e Vis Nova Giussano 31, Villa d’Almè 30, Tritium 24, Scanzorosciate e Caravaggio 23. Domenica si torna in campo: le “lucertole” andranno a far visita ai bergamaschi del Brusaporto.

