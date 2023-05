Non è stato un week end facile quello del 1 maggio, dopo una vigilia all’insegna del bel tempo, protagonisti delle gare di domenica e lunedì sono stati principalmente la pioggia e il fango.

Vittorie e podi sotto la pioggia per Pavan Free Bike

In entrambi le Top Class organizzate in Piemonte e Lombardia i bikers di Pavan Free Bike hanno dovuto destreggiarsi in condizioni molto variabili e hanno mostrato le qualità tecniche necessarie per affrontare con successo le insidie, conquistando nelle classifiche di giornata tre vittorie e due terzi posti.

Pioggia, fango e condizioni del terreno impegnative hanno messo a dura prova la determinazione dei due portacolori della squadra di Sovico domenica 30 aprile a Rivara, in provincia di Torino nella quarta prova di XC Piemonte Cup, la "I Boschi delle Streghe" che ha avuto come vincitore assoluto della gara Master Elia Roggeri. Il 22enne di Imperia ha festeggiato nel parco di Villa Ogliani la sua prima vittoria della stagione, un trofeo che insieme al buon terzo posto di Carlo Buzzone, questo è stato il primo podio del 2023 anche per lui, ha distinto in positivo Pavan Free Bike in una contesa caratterizzato da condizioni meteorologiche avverse.

Prima vittoria di stagione per Elia Roggeri



"Sono contento della mia prima vittoria di stagione - ha detto Roggeri - avevo debuttato con la maglia di Pavan Free Bike con il terzo posto a Celle Ligure in febbraio e ho raggiunto alla quinta gara il mio obiettivo di essere tra i vincenti del team. Ho fatto il primo giro un pò a rilento in quanto non conoscevo il percorso ed era facile commettere errori, dal secondo ho iniziato a mettere distacco tra me e i miei avversari anche se ho avuto qualche inconveniente meccanico dovuto al fango. Sono riuscito comunque a mantenermi in testa per il resto della gara e ho concluso primo assoluto, non è stato facile perchè bisognava stare davvero concentrati ma alla fine ce l'ho fatta"

Bene anche il biker di Paladina Fabio Pessina

Gara bagnata e infangata anche a Cuasso al Monte (VA) il 1 maggio dove Fabio Pessina ha centrato la prima vittoria dell'anno, il biker di Paladina ha guadagnato il primo gradino del podio Elite Master in gara 2, conclusa al sesto posto assoluto. Entusiasta di tornare sul podio anche Monica Maltese, le condizioni erano dure, ma la biker di Erba è stata in grado di vincere la categoria Master Woman.



“Non è stato facile prendere il via questa mattina date le condizioni meteo davvero avverse. Mi sono trovata parecchio in difficoltà con il terreno bagnato dopo quattro anni di assenza da gare con queste condizioni meteo. Ho cercato di gestire la posizione di testa senza prendere rischi in discesa, rimanendo tranquilla anche seppur per poco, ho perso il comando della gara chiudendola con un distacco di 1 minuto e 45 dalla mia avversaria. Grazie a tutti nel team per l'assistenza in una giornata così difficile"

Soddisfacente il terzo posto di Paola Bonacina nella seconda gara disputata quest’anno, quarto posto per Davide Pagliano tra i Master 4, quinto Carlo Bruzzone (Master 4) che ha accusato la stanchezza della gara del giorno prima e ha cercato di limitare i danni finendo comunque la gara a pieni giri.