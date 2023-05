Weekend di emozioni per Pavan Free Bike, Roggeri e Artusi centrano la vittoria

Altri risultati di rilievo per Pavan Free Bike, sabato 20 maggio in Piemonte Elia Roggeri ha vinto la seconda edizione della XCO del Castello, domenica, a più di un mese dall'ultima vittoria Andrea Artusi è tornato sul gradino più alto del podio di una delle gare storiche lombarde, il Circuito dei Mulini di Berbenno, prova del Master Cicli Pozzi 2023.

Sotto la pioggia Artusi centra il primo posto nell'XCO del Castello

Condizioni non facili a Front Canavese già dalla mattina per la gara riservata ai Master che assegnava le maglie regionali FCI Piemonte. Ancora una gara impegnativa per i due portacolori della squadra di Sovico, Elia Roggeri e Carlo Buzzone che hanno dovuto fare i conti nuovamente con la pioggia e il fango anche nell' XCO del Castello dove il terreno decisamente pesante ha riservato ai concorrenti al via diverse difficoltà.

La classifica assoluta ha visto in vetta Elia Roggeri che dopo un primo giro di studio del percorso nei boschi di Front ha preso il comando per condurre la gara fino al traguardo. Alla fine il portacolori di Pavan Free Bike è passato sotto la bandiera a scacchi con ben 5 minuti di vantaggio sul secondo classificato. Carlo Buzzone è salito sul secondo gradino del podio della categoria Master 3 completando così un’altra gran giornata per la squadra di Sovico.

Primo posto anche per Andrea Artusi a Berbenno

La gara di Berbenno, risparmiata dalla pioggia, ma resa insidiosa dal fango, è stata una sorta di test agonistico per Andrea Artusi, dopo una lunga convalescenza a causa di una brutta infezione. Dopo la pausa forzata il biker di Pasturo è ripartito da dove aveva lasciato, dal gradino più alto del podio.

Gara dura su tre giri di circa 7 Km del percorso dei “Mulini” che già alla prima tornata ha visto Artusi transitare al comando della categoria e ottenere una vittoria netta con più di 4 minuti di vantaggio, la sua quarta vittoria della stagione.

”Non sapevo esattamente quale fosse la mia reale condizione, ho ripreso ad allenarmi con calma e ho iniziato a fare sul serio solo da una settimana. Sono partito davanti per avere sotto controllo la situazione e quando al primo passaggio la mia Paoletta mi ha detto che il vantaggio sul secondo era quasi un minuto, ho continuato a spingere cercando di portare a casa non solo la vittoria ma anche dei valori confortanti per la stagione che ora entra nel vivo", ha commentato Artusi a fine gara.

Con la vittoria, la seconda in quattro gare disputate, Artusi si è avvicinato in classifica al leader del circuito interprovinciale dell’ACSI, la distanza è di soli 5 punti.

Cronoscalata Pontegiurino–Colle

Divagazione su strada invece per Fabio Pessina nella Cronoscalata Pontegiurino–Colle, prova dello Scalatore Orobico che assegnava le maglie di Campione Regionale della Montagna ACSI. Anche sui tornanti di Ceresola il 31enne di Villa d’Almè si è confermato scalatore di razza staccando il sesto crono assoluto con cui ha conquistato la piazza d'onore di categoria.

