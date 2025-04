Weekend di grandi soddisfazioni per la Casati Arcore

Weekend di grande intensità e soddisfazioni per la Casati Arcore, protagonista con le sue ginnaste e i suoi ginnasti nelle Zone Tecniche del settore agonistico Gold, tappa fondamentale per accedere alle finali nazionali. Le atlete del settore femminile hanno gareggiato in casa, al Palaunimec di Arcore, mentre i ragazzi si sono cimentati in trasferta a Mortara, confermando l’eccellenza della società brianzola a livello regionale. Poi le piccole promesse del settore agonistico hanno preso parte alla terza prova del campiona Csen Eccellena disputata a Daverio (VA)

Casati Arcore: il Campionato Individuale Allieve Base – Zona Tecnica 2

Venerdì 25 aprile il Palaunimec ha ospitato la zona tecnica del campionato Allieve Gold Base riservato alle categorie Allieve 3, 4 e 5. Ottima prestazione per Melissa Crivalli (A3) che ha conquistato un prestigioso terzo posto con un punteggio di 72.500. Bene anche le compagne: Marisol Peruzzetto 11a e Emma Casati 20a. In categoria A4, Vittoria Ronchi ha centrato il 6° posto e Beatrice Boracchi il 10°. Nella categoria A5, Anna Emilia Tognali ha chiuso al 9° posto.

Campionato Individuale Allieve Avanzato – Zona Tecnica 2

Sabato e domenica, sempre ad Arcore, spazio al campionato Allieve Gold Avanzato, con protagoniste anche le ginnaste più giovani delle categorie A1 e A2. Straordinaria prestazione di Marta Aquino (A2), che con un totale di 93.750 sui 5 attrezzi (corpo libero, trave, volteggio, parallele, cinghietto) ha dominato la gara conquistando il primo posto assoluto. Ottimo risultato anche per Sveva Lissone, 29a. Ancora podio in A3 con Melissa Crivalli, seconda con 87.775 punti, seguita da Marisol Peruzzetto (10a) ed Emma Casati (14a). Tra le Allieve 4, Beatrice Boracchi ha chiuso 5a, a ridosso del podio, mentre Vittoria Ronchi ha ottenuto il 7° posto. In A5, Anna Emilia Tognali ha replicato il 9° posto del giorno precedente.

Applausi anche per le più piccole della categoria A1: Margherita Manzoni 9a, Viola Rizzardi 36a, Viola Frigerio 56a e Martina Greco 50a.

A sottolineare la complessità del weekend è stato anche il programma particolarmente impegnativo: come ha spiegato l'allenatrice Sara Varisco, le ginnaste delle categorie A3, A4 e A5 sono scese in pedana sia venerdì che domenica, partecipando a due campionati differenti con esercizi differenti, dimostrando grande capacità di adattamento e una straordinaria grinta.

Campionato Individuale Allievi Maschile – Zona Tecnica 1

Anche il settore maschile ha portato a casa risultati importanti nel campionato individuale AllieviGold (Zona Tecnica 1 - Interregionale). A Mortara, Lorenzo Siciliano ha chiuso in dodicesima tra gli Allievi 1, mentre Michele Barbato si è piazzato all’ottavo posto. Tra gli Allievi 2, Edoardo Pasquale è in attesa di sapere la classifica. La responsabile tecnica Valentina Boi ha espresso soddisfazione per l'impegno e la determinazione mostrati da tutti gli atleti, sottolineando che, nonostante qualche piccolo imprevisto, il bilancio complessivo è stato più che positivo.

Il weekend di gare ha vissuto anche un momento particolare: su indicazione del CONI e della Federazione Ginnastica d’Italia, in segno di rispetto per i funerali del Santo Padre Francesco, nella giornata di sabato 26 aprile tutte le competizioni sportive sono state sospese, e le premiazioni non sono state effettuate.

Ora l'attenzione si sposta sulle classifiche definitive, da cui emergeranno i nomi degli atleti che potranno rappresentare la Casati Arcore nelle finali nazionali.

Campionato Csen Eccellenza 1

Le piccolissime promesse del gruppo avviamento, Martina, Ryana, Valentina, Saphira e Ambra hanno preso parte alla loro terza prova nel campionato Csen Eccellenza 1 che si è disputato a Daverio in provincia di Varese. Saphira e Martina hanno brillato nella specialità trave: prima e seconda, mentre Ryana con un bellissimo corpo libero è salita sul terzo gradino del podio.

