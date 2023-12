Ultimo ritrovo dell'anno per il Gruppo di cammino Seregno con una cinquantina di presenze. Al termine della camminata un ritrovo e lo scambio degli auguri in compagnia di sindaco e assessore.

Scambio degli auguri al Gruppo di cammino

Ieri, martedì 19 dicembre, ultimo ritrovo nel 2023 per il Gruppo di cammino Seregno. Circa cinquanta i camminatori presenti, con ritrovo e foto di gruppo in prima mattinata al Centro ambientale di via Alessandria nel parco 2 Giugno alla Porada di Seregno. Poi la partenza e, al termine di una camminata nel parco di circa un'ora, il rientro per un rinfresco al bar di viale Tiziano (foto di Angelo Seveso).

I saluti del sindaco Rossi e dell'assessore Capelli

Al rinfresco, offerto dal Gruppo di cammino, erano presenti anche il sindaco, Alberto Rossi, e l'assessore ai Servizi sociali, Laura Capelli. Il primo cittadino si è complimentato con i presenti per l'iniziativa che favorisce il benessere fisico e mentale, offrendo una occasione preziosa di socialità. Un particolare ringraziamento ai walking leaders del gruppo, coordinati dalla fondatrice, Dina Falcone. Il Gruppo di cammino riprenderà le attività martedì 9 gennaio, con il consueto ritrovo alle 9.30 in via Alessandria.