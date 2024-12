Babbo Natale è arrivato a Villa Raverio

Una serata magica ha illuminato Villa Raverio con l’arrivo di Babbo Natale, protagonista dell’evento organizzato dai negozi di Villa Raverio.

La festa

La partecipazione straordinaria di grandi e piccini ha trasformato la serata in un grande successo.

Le porte del locale non si potevano chiudere per la fila di bimbi impazienti di incontrare Babbo Natale e ricevere il proprio dono. Ogni bambino ha avuto il piacere di stringere la mano al Santa Claus, il più autentico, e ricevere un regalo accompagnato da una dolce promessa: essere sempre più buoni.

Ad arricchire l’evento, dolci e panettoni preparati con cura dallo staff di Alice's Bakery, che ha deliziato i presenti con le sue creazioni artigianali. L’atmosfera natalizia è stata resa ancora più speciale dall’accoglienza calorosa con Foto Ottica Bonfanti che ha ritratto i bambini in una classica foto ricordo con Babbo Natale.