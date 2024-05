Sport week: settanta eventi e campi da gioco in piazza

Conto alla rovescia per la nuova edizione della Seregno Sport week, la kermesse promossa dal Comune in collaborazione con le associazioni locali che propone oltre settanta appuntamenti da venerdì 31 maggio a domenica 16 giugno.

Sport week: campi da gioco in piazza

Nel calendario tornei sportivi, esibizioni e gare dimostrative, workshop e flah mob, ma anche spettacoli di cabaret, dj set, silent disco e street food nel fine settimana. In piazza Risorgimento sarà allestito il Gelsia sport village con il palco centrale e i campi da beach soccer, basket e beach volley (di cui uno aperto fino al 31 luglio), nonché un maxi schermo per seguire le finali di Champions League, del Roland Garros e le partite della Nazionale di calcio.

Junior village nei quartieri

In piazza Segni un campo da padel oltre ai "junior village" itineranti nei quartieri: si comincia l’1 e 2 giugno nel Parco della Pace di via Marzabotto, nei week-end successivi nel Parco 10 febbraio di via Arno e infine alla Porada. La cerimonia di apertura è prevista venerdì, 31 maggio, al Palasomaschini con il saggio di fine corsi della Salus Ginnastica, con coreografie ispirate alle Olimpiadi. Testimonial Claudio Maria Pedrazzini, vice presidente del Coni Lombardia e Marco Campodonico, allenatore della Nazionale ginnastica artistica femminile.

Bicinfesta domenica 2 giugno

Nella Sport week anche gli appuntamenti ormai tradizionali in città, fra cui la 25esima Bicinfesta nella ricorrenza del 2 Giugno (preceduta dalla Rando solidale di Cicli Brianza) e la settimana successiva la Straseregno, manifestazione podistica non competitiva di nove chilometri a cura di Gs Avis. E ancora la boxe pro con Roner Alcantara nella Seregno Fight Night 7. Fra le curiosità dal 5 al 16 giugno la mostra di Vespe nei negozi del centro con foto d’epoca e oggetti: sarà esposta anche la Vespa appartenuta a Diego Armando Maradona.