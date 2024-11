Anche quest’anno il calendario medese è ricco di eventi e di iniziative in attesa del momento più magico dell’anno: il Natale.

A Meda si accende il Natale

Bancarelle, sfilate, spettacoli, musica, installazioni luminose, pista di pattinaggio e molto altro coloreranno le strade di Meda per offrire alla Cittadinanza momenti unici di festa e condivisione. Meda accenderà lo spirito natalizio con luminarie e addobbi natalizi e tanti momenti d’incontro.

Nulla è lasciato al caso, grandi e piccini potranno respirare l’aria natalizia vivendo le iniziative che l’Assessorato alla Cultura ha pensato per loro, in collaborazione con tante realtà del nostro territorio.

Di seguito i primi appuntamenti e i momenti principali di questo Natale 2024:

- Corso di coltivazione e cura delle orchidee, domenica 1 dicembre, ore 16:00, via Vignazzola, n. 139, Meda, sede dell’Ass. “Il Focolare” di Meda,

- Lezione Lirica Opera “La Forza del Destino”, mercoledì 4 dicembre 2024, a cura dell’Ass. ProLoco ProMeda, all’interno della mostra “Monochromatic” a cura dell’Ass. Amici dell’Arte

- Mercatino del libro usato, sabato 7 dicembre in Medateca, negli orari di apertura, a cura dell’Ass. Amici della Medateca

- Aspettando il Natale, domenica 8 dicembre: Mercatini di Natale dalle 09:00 alle 19:00, area pedonale via Solferino - via Cialdini - piazza Cavour e piazza Municipio, con Associazioni di Volontariato, Animazione in Piazza Cavour tutto il giorno Igloo gonfiabile / Casa di Babbo Natale / Ufficio Postale degli Elfi Mascotte di Topolino e Minnie / Elfo truccabimbi, Shopping con espositori in tutta l’area pedonale durante tutta la giornata con Hobbisti, artigiani, prodotti tipici, dolci e frittelle, DJ con musiche natalizie e trampolieri itineranti dalle 14:30, Decorazione biscotto Omino di Pan di Zanzero dalle 14:00 alle 15:00, area pedonale via Solferino (Partecipazione libera e gratuita su prenotazione scrivendo a: cultura@comune.meda.mb.it), Laboratorio di Origami per bambini (5- 12 anni) turni: 11:30/14:30/15:30, area pedonale via Solferino (Partecipazione libera e gratuita su prenotazione scrivendo a: cultura@comune.meda.mb.it), Sfilata auto-moto a tema Babbo Natale dalle 14:00 alle 15:00, percorso lungo il centro di Meda e i Comuni limitrofi, a cura della Consulta Meda-Giovani,

- Benemerenze Civiche per l’anno 2024, sabato 14 dicembre - ore 18:00, Sala Consiliare, Palazzo Comunale, a cura dell’Amministrazione Comunale

- Storie sotto l’albero, promozione della lettura con Pandemonium teatro, sabato 14 dicembre, ore 10:30, da 3 a 5 anni ore 15:30, da 6 a 10 anni, Medateca,

- Christmas Magic Show con il Mago Tornado, domenica 15 dicembre, 16:30, Sala Civica Radio, Vicolo Comunale, Meda

- Gran Galà di Natale, giovedì 19 dicembre, ore 20:45, PalaMeda, con la partecipazione di atleti Olimpici e Nazionali, ginnasti dell'asd Ginnastica Meda, organizzato dall'asd Ginnastica Meda con il Patrocinio del Comune

- Christmas Party Meda Basket asd, venerdì 20 dicembre, 19:00, PalaMeda

- Aspettando il Natale, domenica 22 dicembre, Mercatini di Natale, dalle 09:00 alle 19:00 via Cialdini, piazza Cavour - via Solferino con Associazioni di volontariato, Trenino itinerante gratuito durante tutta la giornata, nell’area pedonale dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00, Shopping con

espositori in tutta l’area pedonale durante tutta la giornata: Hobbisti, artigiani, prodotti tipici, dolci e frittelle, Animazione in piazza Cavour, via Cialdini, via Solferino, piazza Municipio dalle ore 14:30, Parata itinerante musicale con le mascotte Disney Olaf, Sven, Elsa, Anna, Kristoff dalle 14:30 alle 18:00, Decorazione biscotto Omino di Pan di Zanzero, dalle 14:00 alle 15:00, area pedonale via Solferino, (Partecipazione libera e gratuita su prenotazione scrivendo a: cultura@comune.meda.mb.it), Laboratorio di Origami per bambini (5-12 anni) turni: 11:30/14:30/15:30, area pedonale via Solferino (Partecipazione libera e gratuita su prenotazione scrivendo a: cultura@comune.meda.mb.it), Spettacolo Musical con le più belle canzoni di Frozen, primo spettacolo: ore 15:00 in piazza Cavour, secondo spettacolo: ore 16:15 in piazza Municipio sul ghiaccio.

Relativamente alle giornate di Domenica 8 e 22 dicembre, si coglie l’occasione per informare la Cittadinanza che nell'area pedonale è in vigore un'ordinanza che dispone per Domenica 8 dicembre 2024 e per Domenica 22 dicembre 2024, la chiusura di piazza Municipio, via Solferino, via Cialdini e piazza Cavour, dalle ore 08:00 alle 19:00. In particolare, Domenica 22 dicembre 2024, le vie interdette al traffico saranno via Solferino, da via Pastrengo, via Cialdini e piazza Cavour, così da poter consentire il traffico veicolare in via Solferino durante l’ultima domenica, in occasione della giornata di shopping ed eventi, “Aspettando il Natale”.

Accendete il vostro spirito natalizio!

In piazza Municipio, da inizio dicembre, i più piccoli potranno imbucare le loro letterine a Babbo Natale, nella cassetta della Posta, esprimendo tutti i loro magici desideri. Meda ha acceso le sue luci in attesa di questo magico Natale. Scoprite tutte le installazioni luminose in giro per la Città, scattate il vostro selfie e condividetelo sui vostri canali social, taggate il Comune di Meda e usate l’hashtag #natalexmeda2024. Ecco i punti luminosi da visitare: albero e stella presso il Parco Beretta Molla, Cornice Selfie e Alberone luminoso tra via Pace e Corso della Resistenza, proiezione luminosa in piazza Municipio, proiezione in piazza Cavour, murale di Cheone illuminato.

Natale nei quartieri

Domenica 1 dicembre ci sarà l’accensione dell’albero, alle ore 16:30, presso il Parco Beretta Molla, viale Tre Venezie. Non solo, già dalle 10:30 alle 18:00, ci saranno: Mercatino di Natale, zampognari, panettone e vin brulé, Babbo Natale e Posta di Babbo Natale, a cura dell’Associazione Cittadini Quartiere Polo.

I momenti da condividere insieme all’insegna della musica Tanta musica natalizia vi aspetta per aspettare insieme il momento più speciale dell’anno:

- Lo scrigno dei sogni, concerto di canto corale con E-Chorus, domenica 1 dicembre, ore 11:00, Chiesa San Vittore,

- Rito di S. Lucia, Coro SINE NOMINE – Direttore M° Giuseppe Reggiori, venerdì 13 dicembre, ore 21:00, Santuario Santo Crocifisso, Meda, a cura della Comunità parrocchiale Santo Crocifisso,

- Concerto di natale Junior Band S. Cecilia, domenica 15 dicembre, ore 15:30, Oratorio Madonna di Fatima,

- Concerto di Natale, Corpo Musicale Santa Cecilia, venerdì 20 dicembre, ore 21:15, Santuario Santo Crocifisso,

- Gran concerto dei Cori Medesi, sabato 21 dicembre, ore 21:00, Chiesa Madonna di Fatima, via Cialdini, Meda Coro, cori: San Giovanni Bosco-Ceredo e Maria Ausiliatrice-Don Orione, Coro Musiké, E-Chorus, Coretto Santa Maria Nascente,

- Concerto dell’Epifania, Corpo Musicale “La Cittadina”, lunedì 6 gennaio, ore 15:30, Sala del Coro, Villa Traversi.

Come da tradizione

Anche quest'anno originalità, creatività e impegno saranno premiati concorrendo per la vetrina natalizia (terza edizione) e il presepe (19esima edizione) più belli. Una piccola occasione per sentirsi parte dell'attesa più magica dell'anno. Due concorsi, di cui il primo rivolto alle attività commerciali e ai negozi di Meda, il secondo a tutti i Cittadini, Scuole ed Enti. Tutte le informazioni e i moduli da compilare per la partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale.

Un’atmosfera tutta natalizia pattinando a Meda

Una meravigliosa pista di pattinaggio prende vita in piazza Municipio, aperta tutti i giorni da sabato 30 novembre 2024 a lunedì 6 gennaio 2025 Piazza Municipio, Meda. Sabato 30 novembre vi aspettiamo per l’inaugurazione, alle ore 16:00, con la Mascotte di Olaf che pattinerà insieme a grandi e piccini. Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale durante l’organizzazione, è stato possibile mantenere una tariffa di 5 euro per l’ingresso, 3 euro per il noleggio pattini (non necessario se si accede con i propri). Gli orari di apertura sono i seguenti: da lunedì a venerdì, dalle 14:30 alle 19:00, sabato, domenica e festivi, dalle 10:30 alle 19:30.

L’arte non manca mai, nemmeno a Natale!

In programma:

- Inaugurazione mostra d’arte contemporanea “Monochromatic”, venerdì 29 dicembre, ore 20:30, aperta fino a domenica 8 dicembre, presso la Sala Civica Radio, venerdì dalle ore 17:00 alle ore 20:00, sabato dalle ore 17:00 alle ore 21:00, domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle 16:00 alle 20:00, a cura dell’Ass. Amici dell’Arte Sala Civica Radio,

- Lezione Lirica, a tema “La Forza del Destino”, mercoledì 4 dicembre, a cura dell’Ass. Proloco ProMeda all’interno della mostra “Monochromatic”,

- Presepi rionali, visitabili dalle 15:30 alle 18:30, nei giorni 25,26,29 dicembre 2024 e 5,6 gennaio 2025, in Sala Civica Radio e presso il Rione Fameta, via Moncenisio.

Parlando proprio di arte, vi ricordiamo il Concorso di Murale – Meda in Art. Date sfogo alla vostra creatività!” è la call to action lanciata ai giovani per partecipare al concorso “Meda in Art”: singoli artisti, gruppi o classi di studenti coordinate da un adulto potranno presentare fino a due progetti sul tema "MEDA 2024" per realizzare un’opera sul muro della Scuola Traversi in viale Brianza. Le opere dovranno valorizzare il patrimonio artistico e culturale del territorio, rispettando criteri di originalità e sostenibilità. Il vincitore, selezionato da una giuria di esperti (uno di loro rappresenterà la Consulta Meda-Giovani) riceverà un premio in denaro per la realizzazione dell’opera, che dovrà essere completata entro il 31 marzo 2025. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata per martedì 31 dicembre 2024, ore 12:00. Maggiori informazioni sui documenti e sulle modalità per la presentazione della domanda sono disponibili nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Meda. L’iscrizione è libera e gratuita.

L'Assessore alla Cultura e alla Medateca, Fabio Mariani sottolinea: “Tanta la cura e l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale per organizzare il periodo di festa che ruota attorno al Natale, un momento che per Meda rappresenta ancora di più l’occasione per condividere, stare e fare insieme. Uno spirito che guida la Comunità medese da sempre e che ci auguriamo possa essere presente in ogni occasione in cui collaborare, per dare risalto alla nostra Città. Diversi i momenti da vivere, dalla musica all’arte, dalla magia allo shopping, in giro per i mercatini, fino a laboratori creativi per i più piccoli. Ogni iniziativa è pensata per coinvolgere tutti i Cittadini. Sullo sfondo, Meda illuminata da alberi luminosi e installazioni. Abbiamo pensato in grande perché grande è il valore più autentico del S. Natale: la vicinanza, la solidarietà e la bellezza delle tradizioni. ”

Prosegue il Sindaco, Luca Santambrogio: