Anche Triuggio celebra la Festa europea della Musica. In occasione del prossimo 21 giugno, nel solstizio d'estate, anche il comune brianzolo organizza un evento inserito all'interno del ricco programma delle 30esima edizione della Festa della Musica.

A Triuggio un concerto sotto le stelle per la Festa europea della Musica

Quest'amnno il tema scelto per la manifestazione, che prevede concerti gratuiti in tutta Italia, è "La prima orchestra siamo noi": un format quindi tutto dedicato alle bande musicali. In particolare, nella serata di venerdì 21 giugno, l'appuntamento è alle 21 in Villa Jacini a Tregasio. Ad esibirsi sarà il Corpo musicale Santa Cecilia.

Come è nata la Festa europea della Musica