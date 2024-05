A Villasanta quattro appuntamenti con i giallisti di fama nazionale

A Villasanta una bella iniziativa per gli amanti dei libri gialli. In programma, dal 14 maggio al 27 giugno, quattro appuntamenti a ingresso libero con giallisti di fama nazionale, con la direzione artistica della cooperativa Lo sciame Libri di Arcore e la conduzione di Martina Garancini. Si terranno tutti all’aperto, nel cortile di Villa Camperio, a partire dalle ore 21.

Si parte il 14 maggio con Gabriella Genisi che presenta il suo “Giochi di ruolo” (ed. Marsilio) ambientato in una frazione balneare di Manfredonia, dove, in un villino sul mare, è stato ritrovato un cadavere seduto in poltrona davanti alla tv.

Il 28 maggio tocca a Rosa Teruzzi, originaria proprio di Villasanta e diventata celebre nel mondo del giallo per le storie ambientate al Giambellino, quartiere di Milano, con tre generazioni di donne, un negozio di fiori e gli immancabili delitti da risolvere. Presenta “la ballata dei padri infedeli”, ed Sonzogno.

Il 13 giugno ospite sarà il celebre Massimo Carlotto, esponente di spicco del noir italiano, per il quale ha pubblicato anche la serie di romanzi dell’Alligatore. Presenta “Trudy” (ed. Einaudi). Un ex commissario ai vertici di un'agenzia di security, una giovane di provincia il cui marito è scomparso. Due persone che vengono da mondi lontanissimi e che si ritrovano al centro di un intrigo di potere. Un gioco dove ognuno fa le sue mosse nell'ombra, mentre la posta sul tavolo diventa sempre più alta.

La rassegna si chiude il 27 giugno con Gian Andrea Cerone che presenta “Le conseguenze del male” (ed. Guanda). Savonese, milanese d’adozione, l’autore racconta nei suoi romanzi le sfide del commissario Mandelli e dell’ispettore dell’Unità di Analisi del Crimine Violento di Milano.