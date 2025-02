La Settimana della Donna ad Arcore si apre con un viaggio nell’anima attraverso l’arte, il suono e la consapevolezza. L’evento centrale, la mostra Viaggio Interiore, esplora il percorso di crescita e riscoperta personale, attraverso opere che parlano di forza, resilienza e trasformazione. Un’occasione per fermarsi e osservare le sfumature dell’essere femminile, tra luci e ombre, radici e futuro.

Ad Arcore una settimana di iniziative per la Festa della Donna

Il cuore pulsante della settimana è il Simposio di sabato 8 marzo, una data simbolica che quest’anno coincide con il Carnevale. Un accostamento non casuale: il Carnevale è il tempo in cui le maschere cadono, rivelando la verità nascosta dietro le apparenze. Così, nel simposio, attraverso il suono del tamburo sciamanico, delle campane tibetane, del gong e dell’arpa angelica, le partecipanti saranno invitate a un’esperienza di riconnessione con le proprie radici. Il ritmo ancestrale del tamburo richiama il battito del cuore della Terra, le vibrazioni delle campane e del gong sciolgono le tensioni, mentre l’arpa angelica apre spazi di leggerezza e intuizione. Un viaggio sonoro che non è solo ascolto, ma trasformazione.

Ad arricchire la settimana, i laboratori artistici, momenti di espressione e creatività dove la pittura, la scrittura e la musica diventano strumenti di esplorazione e dialogo interiore. Qui ogni donna potrà dare forma al proprio sentire, lasciando emergere emozioni e visioni.

La Settimana della Donna non è solo un evento - fa sapere l'Amministrazione comunale - ma un’esperienza da vivere con mente e cuore aperti, per riscoprirsi e celebrare l’essenza più autentica del femminile.

Di seguito le locandine delle iniziative