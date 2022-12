In occasione delle festività natalizie è tutto pronto ad Agrate Brianza per due bellissimi appuntamenti in programma venerdì 23 dicembre e giovedì 5 gennaio.

Agrate si prepara a due grandi concerti natalizi

Curati e organizzati dall'Amministrazione comunale si tratta di due concerti in cui canti gospel e canti tradizionali si mescolano dando vita ad un evento da non perdere.

Si comincia come detto venerdì 23 dicembre: all'Auditorium Rigoni Stern - presso la cittadella della Cultura di via Ferrario - alle 21 va in scena il concerto di Natale curato dalla Free Gospel Band.

Giovedì 5 gennaio invece, sempre alle 21, presso la Chiesa S. Maria in via Ferrario si terrà il Concerto per l’Epifania tra Gospel & Black Music con l’ensemble Blackinwhite.

L'ingresso è libero.