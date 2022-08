Al via la Fiera di Santo Stefano a Vimercate

Ha preso il via dalle prime ore del mattino, come di consueto, la Festa di Santo Stefano a Vimercate, patrono della città.

Come da tradizione nella mattinata di oggi, mercoledì 3 agosto, si è tenuta la messa nella chiesa di Santo Stefano celebrata da don Mirko Bellora. All'inizio della funzione, molto partecipata e a cui era presente anche il sindaco Francesco Cereda, il parroco ha incendiato il pallone fiorato, una tradizione che si ripete uguale ogni anno.

“Il pallone fiorato è una meraviglia, un simbolo potentissimo - ha detto don Mirko all'inizio della messa. Indica la vita del martire (santo Stefano), una vita di fuoco. Il fuoco dell’amore”

Tra le novità di quest'anno il gonfiabile "Prova gratis il golf" e dal pomeriggio ( 17 alle 21) bolle di sapone, clown e magie itineranti per le vie del centro, dedicate ai bambini. Alle 16.30 inoltre è prevista in piazza Santo Stefano l'anguriata per tutti mentre alle 18.30 in piazza Roma è in programma lo spettacolo di magia. Seguiranno la serata danzante e i fuochi d'artificio.

Di seguito il programma completo della manifestazione: