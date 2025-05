Torna con un triplo appuntamento Nel segno di Scarlatti la prima rassegna della XXII edizione di Brianza Classica, il circuito cameristico interprovinciale dell’Associazione Early Music Italia diretta dal Maestro Giorgio Matteoli, che si svolge nelle Province di Monza e Brianza e Lecco.

Al via la rassegna BrianzaClassica: i primi due appuntamenti da non perdere

Venerdì 16 maggio, ospite della rassegna il rinomato pianista Pierluigi Camicia che, alle 11.30 a Villa Borromeo D’Adda ad Arcore si esibirà nel matinée L’anima infantile nella musica di Schumann e Debussy. Pensato per le scuole ma aperto a tutti coloro che vorranno partecipare, il concerto prevede, eseguite al pianoforte e commentate, da parte dello stesso artista, alcune delle Scene Infantili di Schumann e del Children’s Corner di Debussy.

Alle 20.30, all’Auditorium Comunale di Ornago il Maestro tornerà sul palco con il Recital pianoforte solo: assoluti capolavori di tre compositori geniali che hanno fatto la storia della musica occidentale e del pianoforte. Un concerto di cui ogni nota appartiene al patrimonio culturale europeo e ne segna l’indiscussa preminenza nel panorama artistico e musicale di tutte le epoche, una primavera artistica che testimonia la felice congiunzione di tecnica e poetica compositiva con la maturazione della innovazione industriale e manifatturiera degli strumenti musicali in Europa.

Ad aprire la serata, il Preludio Giovanile con la Junior Orchestra di Osnago.

Domenica 18 maggio la rassegna si sposta a Missaglia, nello splendido Monastero della Misericordia dove, ad attendere il pubblico ci sarà il Quartetto d’archi dell’OLB che si esibirà nel concerto L’altro Puccini e l’altro Verdi due operisti “da camera”.

Raramente Puccini e Verdi, si sono cimentati in repertori da camera. Di Puccini, si ascolterà la celebre elegia Crisantemi, composta in una sola notte nel 1890 in memoria del Duca d’Aosta (in seguito inserita nella Manon Lescaut); e poi l’unica composizione di musica da camera sopravvissuta nel catalogo verdiano: il meraviglioso quartetto in mi minore che rappresenta uno dei vertici assoluti di tutta produzione del compositore e, per qualsiasi formazione, un banco di prova davvero impegnativo.

Come prenotare

Per prenotazioni chiamare o scrivere al numero 335.5461501 a partire dal lunedì prima del concerto dalle 8 alle 20. Le chiamate o i messaggi ricevuti fuori orario e prima di quella data non saranno presi in considerazione.

La rassegna Nel Segno di Scarlatti tornerà lunedì 2 giugno con un doppio appuntamento a Caponago e Monticello Brianza.