Arrivano i Dik Dik in Brianza: un concerto benefico a favore di Medicuore

Una serata per rivivere l’atmosfera degli anni Settanta attraverso la musica dei Dik Dik che risvegliano emozioni e ricordi di quei tempi, pieni di fantasie nella testa, zeppi di utopie in ogni angolo, tanto ricchi di grandi speranze perdute. E' quella che si terrà stasera, martedì 16 aprile, al Cineteatro Nuovo di Arcore. Orario di inizio dello speettacolo 21.00.

Arrivano i Dik Dik in Brianza

“Sognando la California”, “Senza luce”, “L’ Isola di Wight” “Vendo casa” (di Mogol e Battisti) “Viaggio di un poeta”, “Storia di periferia”, “Help me”, e “Il primo giorno di primavera” questi sono solo alcuni dei tanti successi del gruppo che, con la loro musica, accenderanno la magia della serata.

Una serata magica dunque, non solo per la buona musica che sarà possibile ascoltare, ma anche per le finalità del concerto. L'evento infatti è a scopo benefico in favore della Onlus Medicuore, nata nel novembre del 1996 come realtà NO PROFIT e dal 2000 con la denominazione di Associazione Medici Brianza e Milano.

La onlus è formata da circa 50 medici di base, specialisti ed ospedalieri, che operanoo sul territorio delle provincie di Monza Brianza e di Milano. Esclusivamente a scopo benefico. progettano, promuovono e realizzano eventi di intrattenimento di natura sportiva, culturale e sociale. La onlus si occupa principalmente di sostegno all’infanzia sofferente, aiuto a bambini affetti da diversi deficit psico-fisici, sostegno a bambini che hanno subito abusi o che vivono in realtà disagiate, sia sul territorio nazionale che all’estero sono queste le priorità e le finalità della nostra Associazione