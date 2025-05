In occasione dell'80° Anniversario della Liberazione un evento speciale a Nova Milanese. Si tratta di un concerto in programma sabato 24 maggio alle 21 presso il Teatro Comunale, in via Giovanni Giussani.

Artisti e musicisti della sezione Anpi del Teatro alla Scala in concerto in Brianza

Il programma del concerto prevede l'introduzione a cura di Fulvio Franchini - Presidente ANPI Monza e Brianza e poi i saluti istitruzionali da parte del Prefetto di Monza Patrizia Palmisani, di Luca Santambrogio, Presidente Provincia Monza e Brianza, Salvatore Barilaro, Questore di Monza e Brianza e Fabrizio Pagani, Sindaco di Nova Milanese.

A seguire il via allo spettacolo con musiche di Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Pietro Mascagni magistramente interpretate da artisti e musicisti della sezione ANPI del Teatro alla Scala.

L'ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.