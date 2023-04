Alla vigilia della storica partenza del Giro d'Italia da Seregno, sabato 20 maggio, la storia della musica fa tappa in città con l'esibizione dei Ricchi e Poveri.

Aspettando il Giro d'Italia a Seregno arrivano i Ricchi e Poveri

In una notte rosa di festa e musica l’associazione Madonna della Campagna con il contributo della Città di Seregno organizza infatti lo spettacolo “Sarà perché ti amo | Ricchi e Poveri in concerto”.

Il noto gruppo musicale italiano, che vanta più di venti milioni di dischi venduti nel mondo si esibirà in città con un concerto che sa in tutto e per tutto di un viaggio musicale tra i ricordi attraverso i brani appartenenti alla memoria collettiva del Paese.

Nello spettacolo verranno proposte hit come “La Prima Cosa”, “Sarà Perché ti Amo”, passando per “Mamma Maria”, “Che sarà”, “Come Vorrei”, “Se M'Innamoro”, “M’Innamoro di te” e “Voulez Vous Danser”.

Un evento speciale

«Ancora una volta l’associazione Madonna della Campagna con i suoi valorosi volontari sa proporre una serata evento storica per la città di Seregno e per la Brianza intera, mettendo la periferia al centro in un’occasione così speciale» affermano Cesare Visconti e Alessandro Rossi presidente e direttore artistico dell’associazione «Non vediamo l’ora di cantare e ballare con voi le canzoni che hanno fatto il giro del mondo, lo stesso da dove arrivano i corridori che accoglieremo in quella data nella nostra città». L’evento si avvale della straordinaria collaborazione di Seregno Soccorso, Academy Musical Arts, Associazione Amici Vigili del Fuoco volontari e Gruppo Alpini di Seregno.

Come arrivare

I cancelli dell’area evento di via Legnano e via Lanzone da Corte a Seregno si apriranno, fino ad esaurimento dei posti disponibili, alle ore 17 con stand gastronomici che proporranno per l’occasione anche piatti “rosa come il giro”, punti bar, area tavoli e giochi gonfiabili per i bambini mentre il concerto avrà inizio alle ore 22.

L’ingresso al concerto è gratuito.