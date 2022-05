Carate Brianza, week-end con street food e tanti eventi

Festa

«Tipico Eventi» torna in città presentando il nuovissimo format «Festival Internazionale del Gusto». Venerdì sera lo spettacolo delle fontane danzanti

«Tipico Eventi» torna a Carate Brianza presentando il nuovissimo format «Festival Internazionale del Gusto», un evento che regalerà ai visitatori un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti nazionali e internazionali di grande qualità.

In piazza del mercato a Carate Brianza

Tre giornate - da venerdì 6 a domenica 8 maggio - all’insegna della convivialità e della scoperta della cultura culinaria della nostra terra e non solo. E, per l’occasione, anche un grande spettacolo di fontane danzanti per la gioia di grandi e piccini in programma venerdì alle 22 nella serata di apertura del week-end a ingresso gratuito. La tre giorni prenderà il via venerdì 6 maggio, a partire dalle 18, per proseguire poi fino a mezzanotte.

Il sabato, invece, apertura degli stand dalle 11 a mezzanotte, e la domenica, dalle 11 alle 22.30.

In piazza Caduti per la Liberazione (area mercato) sono attesi banchi di prodotti enogastronomici e, soprattutto, i migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, dolci e salati per accontentare tutti i palati. Ma si potrà gustare anche un’ampia selezione delle più buone birre, comodamente seduti nella area tavoli che sarà allestita per l’occasione.

Il programma nel dettaglio

Nel programma della festa sono stati organizzati anche alcuni momenti speciali.

Venerdì 6 maggio alle 22 il super spettacolo di fontane danzanti, un gioco di luci, acqua e colori a tempo di musica...

Sabato 7 maggio alle 21.30 è prevista l’esibizione dal vivo della cover band PuntoIT, che proporrà i brani più celebri della storia della musica italiana.

Domenica 8 maggio, infine, durante tutta la giornata sarà possibile assistere agli spettacoli dei più bravi artisti di strada per l’intrattenimento dei più piccoli.

«Ritorniamo anche grazie a questa tre giorni a vivere momenti di insieme e di festa, prestando sempre le dovute attenzioni dal momento che sappiamo tutti che la pandemia non è ancora stata superata. Il commercio nazionale e, anche, il commercio locale hanno risentito dello “stop” forzato legato al Covid. Il nostro sostegno alle attività non è mancato e continueremo a non farlo mancare garantendo occasioni di incontro. Grazie a Tipico Eventi, riproponiamo lo spettacolo di fontane danzanti che era stato messo a calendario lo scorso settembre a conclusione delle iniziative di “E-State a Carate”, ma che era stato poi sospeso per il ritorno dei contagi», ha detto il sindaco

«Tipico Eventi» era già stato protagonista in città a inizio luglio dello scorso anno con una tre giorni dedicata allo gnocco fritto e alle specialità gastronomiche d’Italia.