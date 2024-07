L’estate di Triuggio si anima grazie a un ciclo di film di grande successo da vivere insieme all’aperto. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale propone la rassegna “Cinema sotto le stelle”: in programma ci sono tre proiezioni itineranti sul territorio.

Cinema sotto le stelle a Triuggio: ecco quali sono i film in programma

La rassegna partirà il 6 agosto dal Parco Urbano di via Kennedy, recentemente inaugurato, con le tribune pronte ad accogliere gli spettatori del film “Grazie Ragazzi”, commedia con Antonio Albanese. Il secondo titolo in cartellone è “The Fabelmans”, un dramma biografico scritto e diretto da Steven Spielberg che verrà proiettato il 19 agosto all’interno della Corte Bassa a Tregasio. Il ciclo si chiuderà il 26 agosto presso Cascina Boffalora a Rancate con il cartone animato “Troppo cattivi” per tutta la famiglia.

“Come recita il sottotitolo della rassegna, ormai consolidata da tempo, le proiezioni sono l’occasione per vivere il territorio, richiamando cittadine e cittadini a condividere insieme una serata nel contesto di corti, cascine e spazi urbani pubblici nelle diverse frazioni”, sottolinea la neo assessora alla Cultura Betty Sala.

Tutti gli spettacoli iniziano alle 21:15 e sono ad ingresso libero: per ulteriori informazioni contattare l’ufficio

Urp (0362.9741229).