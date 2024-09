A Seregno la processione con i Cristi della Liguria

Una folla di fedeli a Seregno per la processione con i Cristi tradizionali arrivati dalla Liguria, portati dai Confratelli di Varazze e di Loano. L'evento ha segnato l'ideale "gemellaggio" fra la festa dei Vignoli e quella della Madonna della Campagna.

Folla per la processione con i Cristi liguri

Domenica mattina centinaia di persone hanno partecipato alla processione con i Cristi della tradizione ligure, grandi crocifissi alti fino a cinque metri e pesanti 120 chilogrammi, che si è snodata dalla Basilica San Giuseppe al Santuario della Madonna dei Vignoli. Nel corteo, accompagnato dalla Filarmonica fiati Pozzoli, anche la Madonnina della cappelletta di via Cagnola al Fuin, restaurata in occasione del 70esimo anniversario della benedizione a cura dell'associazione Madonna della Campagna, presieduta da Cesare Visconti.

Madonna della Campagna, pienone per Bobby Solo

L'evento si è svolto soltanto in mattinata a causa del maltempo e i Cristi non hanno potuto raggiungere la festa popolare in corso al Fuin, come inizialmente era previsto. Intanto la 35esima edizione della festa della Madonna della Campagna, dopo il pienone di sabato sera per il concerto di Bobby Solo (nelle foto di Roberto Cazzanello, tratte dalla pagina Facebook dell'associazione Madonna della Campagna), si prepara a vivere altri quattro giorni caratterizzati da serate musicali, spettacoli, balli e intrattenimento.

Attesi Fausto Leali e Jo Squillo

Venerdì sera, 13 settembre, sul palco dell'area feste di via Cagnola Fausto Leali in concerto, il giorno successivo Jo Squillo. Domenica la 28esima edizione della Fiera del bestiame e Fattorie in festa, con gli animali e il mercato agricolo. Al termine della Messa delle 9.30 la benedizione della cappelletta della Madonnina restaurata, inizialmente programmata nel pomeriggio di domenica scorsa, ma rinviata per il maltempo.