Iniziata ufficialmente la rassegna estiva di Cesano Maderno. L'Amministrazione comunale ha comunicato in queste ore il ricco calendario di iniziative in programma nelle prossime settimane.

Estate a Cesano Maderno: tutti gli eventi in programma

Dai concerti alle mostre, passando per il tradizionale appuntamento con il Cinema sotto le Stelle, spettacoli teatrali, momenti di divulgazione scientifica e l’assoluta novità di prestigio targata “Milanesiana”. A Scena Aperta 2024 è il programma di eventi estivi organizzato dal Comune in collaborazione con numerose realtà del territorio, un palinsesto variegato, con molteplici proposte culturali rivolte a tutte le fasce d’età e capaci di garantire divertimento, socialità e creatività.

Due mesi di iniziative per l’estate cesanese che consentiranno di vivere i luoghi più rappresentativi della città, con appuntamenti outdoor nel Giardino Arese Borromeo e nelle vie di Cesano: si rinnovano gli appuntamenti con Suoni Mobili 2024, così come quelli della Festa del Pasqué e la Pastasciutta Resistente, i concerti di musica classica organizzati da Promusica e Conservatorio di Como, nonché le due Notti Bianche, venerdì 28 giugno con la prima Notte Bianca e venerdì 19 luglio per il secondo appuntamento, musica, stand, street food, eventi e spazio giochi per i bambini, con le fontane danzanti e l’animazione di Radio 105 ad impreziosire rispettivamente la prima e la seconda data. Confermate le proiezioni “sotto le stelle” con il Cinema all’Aperto da giugno fino ad agosto.

Le iniziative hanno preso il via nello scorso weekend con Unibreak Fest, evento musicale che ha visto la partecipazione di oltre 600 giovani da tutta la Brianza nella fantastica atmosfera del Giardino Arese Borromeo, le visite esclusive alla ghiacciaia e alla vinaia del Palazzo organizzate in collaborazione con il Touring Club Italiano ed il concerto Musicando a Palazzo in Sala Aurora.

"Cesano vivace centro di promozione culturale"

“Anche per la stagione estiva 2024 – ha dichiarato il Sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – abbiamo organizzato un programma variegato, rivolto alle famiglie, ai giovani ed ai bambini, con un’offerta capace di soddisfare tutti i gusti, dagli appassionati d’arte agli amanti della musica, degli spettacoli e degli eventi culturali. Motivo d’orgoglio per la nostra città è quello di poter ospitare, per la prima volta, una tappa della “Milanesiana”, kermesse di altissima qualità ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, che festeggia i suoi 25 anni di rassegne e che vedrà lunedì 8 luglio lo spettacolo “Dio è morto e neanch’io mi sento tanto bene” con Tullio Solenghi che rileggerà alcuni esilaranti brani tratti dai libri di Woody Allen, coniugandoli con le musiche che hanno caratterizzato i suoi film più significativi, eseguite dal Maestro Alessandro Nidi e dal suo Ensemble. Collateralmente verrà inaugurata la mostra “Linus - tutti i numeri dal 1965 al 2024”, una grande esposizione che ripercorre i 60 anni della rivista Linus che sarà esposta fino al 15 settembre a Palazzo Arese Borromeo. La presenza della Milanesiana si lega inscindibilmente alle numerose iniziative di alta qualità promosse nella nostra città in questi due anni, confermando la vocazione di Cesano Maderno quale vivace centro di promozione culturale”. “La varietà degli eventi proposti – ha spiegato l’Assessora alla Cultura Martina Morazzi – consente a tutti i cesanesi di trascorrere i mesi estivi “vivendo” la città, potendo scegliere tra appuntamenti differenti e coinvolgenti. Sono particolarmente contenta, inoltre, della conferma delle tappe di Suoni Mobili 2024, immancabile e consolidata rassegna musicale capace di valorizzare le tradizioni e gli strumenti musicali, con sinfonie che spaziano dalla musica classica al gospel, al jazz

fino all’afrobeat”.

Il programma completo degli eventi è disponibile qui