Festeggiamenti a Giussano, per i 90 anni della Basilica

Tanti gli eventi in programma per l’importante compleanno della chiesa simbolo della città: si è iniziato questo weekend con un grande concerto in basilica e una Camminata. Venerdì 6 maggio arriverà anche il cardinale Mario Delpini

Compleanno speciale della basilica

Era il 1 maggio 1932 quando il Beato Alfredo Ildefonso Schuster, arcivescovo di Milano, arrivava al mattino presto a Giussano per consacrare la nuova chiesa che lui stesso aveva definito «Basilica».

La comunità pastorale ha aperto questo weekend i festeggiamenti per l'importante ricorrenza con un grande concerto sabato sera e la messa solenne ieri, domenica 1 maggio. E’ stata anche inaugurata la mostra «90 anni di chiesa viva». Ospite d’onore è stato il cardinale Dominique Mamberti, prefetto della Segnatura Apostolica, che ha poi concelebrato anche la messa solenne del 1 maggio, giorno della consacrazione della basilica. Domenica pomeriggio, si è svolta poi, anche una camminata con la fiaccola al santuario della Madonna della Noce ad Inverigo, alla quale hanno partecipato tanti bambini con le loro famiglie e i ragazzi della Comunità Pastorale.

Gli eventi in programma in settimana

I festeggiamenti per il 90esimo proseguiranno per tutta la settimana: martedì 3 maggio, si svolgerà una serata dal titolo «Chiesa e Bellezza»: interverranno don Pierluigi Banna, docente di Teologia all’ Università Cattolica di Milano e Giuseppe Frangi, giornalista, presidente della Associazione Giovanni Testori. Nel corso dell’incontro ci saranno delle letture a cura dell’attore Matteo Bonanni.

Venerdì 6 maggio, poi, arriverà l’arcivescovo Mario Delpini per la solenne messa delle 21, concelebrata dai sacerdoti della Comunità Pastorale, dai preti nativi di Giussano che hanno esercitato il loro ministero in città. Sabato 7 maggio poi ci sarà la presentazione ufficiale della mostra «90 anni di Chiesa viva» con Daniela Cazzaniga e Giancarla Boffi. La mostra per il giubileo, allestita in basilica, a cura del Centro culturale Gaudì, guidato da Amelia Motta, resterà aperta da lunedì 2 maggio a venerdì 6, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Sabato 7 maggio dalle 15 alle 17. Si chiuderanno i festeggiamenti l’8 maggio con una messa celebrata da don Sergio e in serata, «90 + 150», concerto con il Corpo musicale DAC nel 150 di fondazione. Dirigerà il maestro Davide Miniscalco.