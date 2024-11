La biblioteca civica Nanni Valentini di Arcore propone un nutrito programma di eventi in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e della Settimana Nazionale Nati Per Leggere.

Giornata dei diritti dell'infanzia: un ricco calendario di iniziative ad Arcore

Gli eventi hanno inizio sabato 16 novembre alle ore 17 con l’intervento di Mariangela Giusti pedagogista, è stata professore associato di pedagogia presso l’Università Milano-Bicocca, e fondatrice del canale didattico youtube/MariangelaGiusti che presenta il suo libro Non avere paura del buio (Edizioni Junior). L’incontro è rivolto a insegnanti, educatori, genitori e nonni e a tutti coloro che hanno a cuore l’educazione dei bambini. Agli insegnanti ed educatori che saranno presenti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Laboratori per tutte le età

Il programma continua mercoledì 20 e giovedì 21 con i laboratori rivolti alle classi terze delle scuole primarie arcoresi. I bambini delle scuole potranno sperimentare laboratori creativi, ludici o di relazione sociale ispirati al libro presentato presso la biblioteca civica.

Sabato 23 novembre in occasione dei 25 anni del programma Nati per Leggere il calendario prevede attività dedicate ai più piccini. Alle ore 9,30 la biblioteca diventa presidio NPL (Un Presidio Nati per Leggere è un posto in cui si possa creare un angolo adatto ad accogliere i bambini insieme ai loro genitori, fornito di libri selezionati e adatti all’età.)

Alle ore 10.00 Leggiamo a bassa voce, flash mob per attirare l’attenzione sull’importanza della lettura in famiglia. I genitori sono invitati a portare una coperta e un libro che piace al proprio bambino e leggerlo al loro piccolo. Alle ore 16,00 Abbiamo anche dei diritti, letture per bambini da 5 a 8 anni a cura delle lettrici volontarie Volta La Pagina.

Infine mercoledi’ 27 novembre i neogenitori con neonati da 0 a 12 mesi sono invitati ad un appuntamento dal titolo Io gioco: tra gioco e lettura.

Le operatrici del consultorio ASST e le bibliotecarie terranno una presentazione sull’importanza del gioco e della lettura.