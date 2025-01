In occasione del Giorno della Memoria, ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dlel’Olocausto, il Comune di Triuggio, in collaborazione con scuola, enti e associazioni del territorio, organizza una serie di eventi che si svolgeranno dal 25 gennaio al 27 gennaio.

Giorno della Memoria 2025: una tre giorni di iniziative a Triuggio

Sabato 25 gennaio

Ore 10:00 – La Rotonda di Tregasio

Apertura mostra “Stelle senza cielo: bambine e bambini nella Shoah”: sarà possibile ammirare pannelli illustrativi provenienti dal museo Yad Vashem di Gerusalemme allestiti a cura dell’istituto comprensivo Icat.

La mostra, ad accesso gratuito, sarà aperta fino al 27 gennaio secondo i seguenti orari: sabato ore 10-12 e 15-18, domenica e lunedì ore 10-12 e 15-17

Ore 11:00 – Ciclopedonale via Sanzio/via Cagnola a Tregasio

Posa Pietra di inciampo in ricordo di Carlo Vittorio Sironi: per l’occasione saranno presenti il dott. Raffaele Mantegazza del Comitato Pietre d’inciampo MB e Patrizia Sironi, nipote del militare triuggese deportato in un lager in Germania.

Per conoscere la figura di Carlo Vittorio Sironi, a cui è dedicata la pietra di inciampo che sarà posta nei pressi del luogo in cui viveva, consulta la breve biografia allegata.

Lunedì 27 gennaio

Ore 21:00 – Baita degli Alpini a Tregasio

Conferenza dal titolo “IMI – La resistenza disarmata”

Serata di approfondimento sugli Internati Militari Italiani: con intervento di Mario Nasatti (capogruppo sezione Alpini di Valmadrera)