Gli appuntamenti a Vimercate in occasione della Befana 2023

La festa dell'Epifania, nella celebrazione della Visita dei Magi e, per i più piccoli, l'arrivo della Befana, chiude le festività natalizie, in attesa dalla tradizionale Sagra di S. Antonio a Vimercate.

Gli appuntamenti per la Befana 2023 a Vimercate

In città il programma degli eventi prende avvio domani, giovedì 5 gennaio, con "Storia di Epifanio, il gatto nero della Befana", laboratorio e attività per bambini da 5 a 10 anni, a cura di Amico Gatto Onlus (Biblioteca Civica, ore 16 e ore 17 - partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria: info@amicogatto-onlus.org).



Dal 5 all'8 gennaio Caritas Parrocchiale di Vimercate e Libreria Il Gabbiano propongono "La Befana vien coi libri", mercatino del libro usato con ricavato destinato alla Caritas (Piazza Roma - Info: caritas.parr.vim@gmail.com).

Appuntamenti in oratorio e al Must



Venerdì 6 gennaio Parrocchia e Oratorio Oreno e Circolo Culturale Orenese, nell’ambito del Natale Orenese propongono "Arrivano i Re Magi a Oreno" (ore 10, Oratorio Don Bosco, via Madonna, Oreno).

Al MUST è in programma "Magiche Corone", laboratorio per bambini da 6 a 10 anni: ispirati dal racconto dei Re Magi, creiamo corone da indossare dipinte con le spezie (ore 16 e durata 90 minuti -| Via Vittorio Emanuele II 53 - Costo: 7 euro a bimbo - Info e prenotazioni: info@museomust.it – tel.: 0396659488).

Festa anche al Centro San Gerolamo

Al rinnovato Centro sociale San Gerolamo è in programma la Festa della Befana: alle ore 15:30 Concerto in corte con il Civico Corpo Musicale di Vimercate e a seguire alle ore 16 "Bruciamo la Befana".

Dalle 16 alle 23, in Biblioteca, Teatro dell'Equinozio propone "Il boeuf della Befana", happening e jam session con musiche della tradizione e balli popolari. Nel giardino allestimento della grande Befana volante (ingresso libero - Info: associazione@teatro-equinozio.com).