Si è conclusa domenica 18 febbraio 2024 la mostra Imago Italiae ospitata nelle sale espositive di Villa Tittoni a Desio che ha permesso ai visitatori di intraprendere un affascinante viaggio attraverso le opere cartografiche della famiglia De Agostini.

I numeri della mostra Imago Italiae che si è chiusa domenica

L’iniziativa, tanto attesa, (si è lavorato per più di un anno alla sua preparazione) ha riportato i visitatori indietro nel tempo che hanno conosciuto, passo dopo passo, la storia di una famiglia italiana particolarmente legata al nostro territorio. Dal capostipite Giovanni De Agostini sino ai giorni nostri, ma soprattutto un mondo, per i nostri padri solo immaginato e rappresentato sulle carte con tutti i suoi aspetti storici, naturalistici, geografici, artistici, culturali e perché no anche gastronomici.

L’obiettivo è stato quello di tornare al punto di partenza, riflettendo sul modo in cui i nostri predecessori pensavano alla cartografia e sul contributo che gli stessi hanno dato alla nostra cultura, ma allo stesso tempo di guardare avanti alle meraviglie della nuova tecnologia digitale.

La mostra si è rivolta a un vasto pubblico ed è stata molto apprezzata da tutte le generazioni, comprese le scolaresche, che hanno beneficiato di visite guidate tenute direttamente dal dottor Giovanni De Agostini e da sua moglie Minori Morozumi.

Visitatori e scolaresche

Nelle settimane dal 3 al 18 febbraio 2024 sono stati circa 1000 i visitatori totali, Dìdesiani e non (molti provenienti anche da diverse province lombarde) e 16 le classi che hanno visitato la mostra. Classi delle scuole Pertini ed Agnesi per un totale di 324 studenti e 37 docenti.

UIna trentina gli spettatori presenti alla proiezione del Film “Fin del Mundo – Padre Alberto Maria De Agostini alla scoperta della terra del Fuoco” a cui vanno ad aggiungersi una quarantina di persone presenti alla conferenza del 3 febbraio che ha preceduto l’inaugurazione della mostra.

Mostra che ha permesso ai visitatori di esplorare la storia dell'Imago Italiae, attraverso 45 pannelli unici di carte geopittoriche ai quali si sono aggiunti 5 pannelli di proprietà della famiglia De Agostini, 5 carte storiche risalenti al ‘500 e alcune carte geo pittoriche rigorosamente realizzate a mano dalla signora Minori Morozumi De Agostini.

Il patrocinio del consolato giapponese

La mostra infatti ha ottenuto l’alto patrocinio del consolato giapponese a Milano e venerdì 16 febbraio lo stesso console Toshiaki Kobayashi, ha voluto visitare personalmente l'esposizione che per l’occasione si è arricchita di ulteriori pannelli dedicati alle terre giapponesi.

Sempre venerdì la mostra è stata visitata dalla Direttrice del Museo di Shangai Li Ma accompagnata dalla Presidente per i rapporti Culturali "PEDONE" - Zhiying Li e dalla Presidente della Fondazione "ART LIVING ROOM" di Shangai, Dottoressa Tiao in visita alla mostra della famiglia DeAgostini e al Museo Scalvini.

“La mostra è appena terminata e già ne sentiamo la mancanza – dichiara l’Assessore alla Cultura Samantha Baldo - Ospitare la Famiglia DeAgostini con le loro geopittoriche e carte storiche presso la Villa Tittoni è stato per noi un grande onore per l'importanza che questa famiglia rappresenta per la storia e l'identità nazionale. Una famiglia che è entrata, negli anni, negli anni nelle case di tutti noi, che ha accompagnato gli studi di intere generazioni e che ha fatto sognare e viaggiare attraverso le cartine geografiche anche chi non si poteva permettere un vero viaggio. Quando abbiamo iniziato ad organizzare la mostra della famiglia De Agostini e i due eventi collaterali avevamo intuito che sarebbe stata un'importante occasione per Desio, ma mai ci saremmo immaginati un così grande successo di pubblico. Molti i visitatori che sono tornati più di una volta per rivedere le tavole esposte ma soprattutto per ascoltare le spiegazioni e gli aneddoti della famiglia De Agostini direttamente da Giovanni De Agostini e da sua moglie Minori. A loro vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per la disponibilità e la cortesia con la quale sono stati accolti tutti i visitatori di ogni età. Ringraziamo anche le scuole del Territorio che hanno risposto al nostro invito e un grazie particolare a tutti i collaboratori dei vari servizi che si sono adoperati per la buona riuscita dell’evento”

Ai ringraziamenti dell’Assessore Samantha Baldo si unisce anche il Sindaco Simone Gargiulo e il console del Giappone Toshiaki Kobayashi che ha fatto pervenire una mail all'Amministrazione comunale nella quale ha tenuto a ringraziare tutti per l'accoglienza ricevuta nella sua prima visita presso Villa Cusani Tittoni Traversi.

Ha ringraziato in particolare il Sindaco per il prezioso contributo nel rafforzamento delle relazioni tra Giappone e Italia, oltre che per l'interessante spiegazione sulla situazione attuale e sulle attività della Villa. Ha espresso profonda gratitudine per l'accoglienza generale da parte delle Autorità e dei rappresentanti di Desio, tra cui l’Assessore alla Cultura Samantha Baldo, l'Assessore alle Politiche Sociali Fabio Sclapari, il Maggiore Luigi Perrone, il Maresciallo Giuseppe Giacalone, il Comandante Cosimo Tafuro ed il Vicecomandante Giuseppe Falcone. Un ringraziamento anche all'Architetto Floriana Petracco per la spiegazione relativa all'architettura di Villa Cusani Tittoni Traversi.