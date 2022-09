I ragazzi dell'oratorio realizzano un video per lanciare la festa di Robbiano

Il filmato è online sul canale Telegram della parrocchia ed è stato creato da alcuni ragazzi del "San Luigi" per promuovere la festa dell'oratorio che partirà il prossimo weekend.

Giovani videomakers

La festa dell’oratorio San Luigi si avvicina e i ragazzi di Robbiano si trasformano in videomaker per promuovere l’iniziativa attraverso un video. Sul canale Telegram della parrocchia della frazione, il filmato è già stato lanciato e i primi ad apparire in video sono Stefano Nespoli e Veronica Galbiati, che si ritrovano fuori dall’oratorio per parlare della festa; incontreranno poi degli "spiriti", ognuno dei quali racconterà tutte le varie iniziative in programma. Irene Moscatelli è lo spirito della fiaccolata, Alessandro Ceppi lo spirito del tombolone e Cecilia Colombo, rappresenta lo spirito della domenica. Pochi minuti di animazione e filmato per raccontare a tutti cosa accadrà già dal prossimo weekend a Robbiano.

Il programma

Domenica 4 settembre si comincerà con l’inaugurazione della mostra, nel salone polivalente «Giovanni paolo II» , «L’arte come passione», allestita dedicata ad Ambrogio Elli e Angelo Bartesaghi. Appuntamento alle 17.30.

In serata poi, arriverà sul sagrato della chiesa la tradizionale fiaccolata, proveniente dal santuario della Madonna di Oropa, una tradizione per i robbianesi. Le iniziative riprenderanno poi, venerdì 9 settembre, con il «tombolone» in oratorio dove ci saranno anche stand gastronomici con fritto misto di mare, costate alla pioda, pane e salame.

Sabato 10 settembre «serate in allegria» con tante specialità dalla cucina, compreso una super pasta con ricotta e ‘ndjuia e tanti altri squisiti piatti. Momento clou della festa sarà domenica 11 settembre. Si inizierà con la messa in oratorio alle 10.30 e si andrà avanti con un aperitivo, e a seguire il pranzo familiare in oratorio. Nel pomeriggio giochi animati e «baby show». In serata, apertura della cucina, (il piatto forte sarà l’ amatriciana) estrazione della cartella vincente e per chiudere lo spettacolo pirotecnico.