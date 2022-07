Farà tappa anche a Desio il tour regionale di Miss Italia 2022 che arriverà in città mercoledì 13 luglio.

Il tour regionale di Miss Italia 2022 fa tappa a Desio

L'annuncio è arrivato nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 luglio, dall'Amministrazione comunale che proprio per mercoledì prossimo ha organizzato una giornata dedicata alla bellezza, raccontata in giro per la città, nelle sue diverse declinazioni.

Un progetto che coinvolgerà diversi attori “perché la bellezza dia voce a chi se ne prende cura a beneficio di tutti e perché il rispetto che è necessario per difenderla diventi impegno costante, nelle relazioni, così come nei luoghi – così l’assessore alle pari opportunità e marketing territoriale Samantha Baldo, presentando il programma - “Si parte già dal primo pomeriggio con la Pro Loco Desio, protagonista insieme alle partecipanti alle selezioni regionali di Miss Italia di un tour nel patrimonio storico-architettonico della Città, con Villa Tittoni che diventerà set fotografico di immagini che la faranno conoscere nel circuito nazionale del concorso.”

Numerose iscrizioni nell'anno della ripresa

“Il tour Miss Italia 2022, dopo il periodo pandemico, ha ripreso la sua corsa per la selezione delle miss della Lombardia che rappresenteranno la regione alle fasi Nazionali del Concorso, previste per fine settembre.– fa sapere Alessandra Riva, titolare dell'agenzia che ha l’esclusiva per la regione Lombardia delle selezioni del concorso Miss Italia – Il tour può finalmente tornare tra la gente e farà tappa a Desio il 13 luglio. Le iscrizioni per poter partecipare sono aperte sul sito del concorso: www.missitalia.it. Numerosissime le iscrizioni in questo anno di ripresa” aggiunge Riva "promuoviamo il concorso in Lombardia come portavoce della “voce delle donne”, di quella nuova generazione che aggiunge alla bellezza, l'intelligenza, il carisma, l'intraprendenza e la forte personalità, in un format sempre più attento alle tematiche sociali in merito alle quali viene costantemente sensibilizzato il grande pubblico.”

La bellezza come forma d'arte: pittura, letteratura e architettura per la Summer Night desiana

“La serata desiana - racconta Andrea Civiero, Assessore agli Eventi- si svilupperà con la selezione regionale di Miss Italia in piazza Conciliazione e nelle vie del Centro con installazioni che declinano il tema della bellezza in alcune delle sue forme come la pittura, la letteratura e l’architettura. Le installazioni accompagneranno la passeggiata della Summer Night desiana 'Notte della Bellezza' con negozi aperti, musica e intrattenimento. E’ il 5° appuntamento di questa Estate desiana con serate a tema che hanno ottenuto un ottimo riscontro di pubblico. Contiamo che anche questo nuovo appuntamento potrà raggiungere lo stesso risultato.”

Il programma dei mercoledì di Desio:

La bellezza è rispetto per sé e gli altri

“La bellezza cura l’anima ed è fatta di rispetto per sé stessi e per gli altri. Per creare e trovare bellezza intorno a sé è necessario il rispetto. La nostra associazione White Mathilda - spiega la Presidente Luisa Oliva - lavora dal 2010 a Desio a supporto delle donne, perché sappiano sempre riconoscere la bellezza e la forza che è in loro, accompagnandole e stando al loro fianco quando sono vittime di relazioni tossiche anche dal punto di vista psicologico o economico. E’ con vivo piacere che abbiamo quindi accettato l’invito dell’Assessore Baldo a essere protagoniste di questa iniziativa. - aggiunge Oliva - Il nostro sforzo costante è infatti quello di far conoscere la rete di supporto territoriale a disposizione di tutte le donne in difficoltà e il concorso è un’ottima occasione. ”