In Brianza arriva l'attore di Beautiful: si esibirà in un concerto benefico

Se diciamo Ronn Moss vi sfidiamo a non sapere di chi stiamo parlando... Certo, giovani e giovanissimi sicuramente avranno un po' più di difficoltà, ma indubbiamente i più grandicelli non avranno problemi a riconoscere il famoso Ridge Forrester di Beautiful, la celebre soap opera trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 1994, su Canale 5.

Ronn Moss arriva in Brianza il prossimo 31 agosto, di giovedì, a Concorezzo. Non in veste di attore, bensì in qualità di cantante (la sua carriera infatti è costellata anche da molti successi nel campo musicale).

Ronn Moss sarà dunque ospite nel parco di Villa Zoia dove è in programma l’evento “Insieme per la Romagna”. La manifestazione prevede un ricco programma di iniziative che culmineranno con il concerto dell'attore nonché cantante statunitense (per decenni infatti è stato il frontman dei Players).

L’evento benefico è a ingresso libero, vede il patrocinio del Comune di Concorezzo ed è organizzato dall'Associazione Insieme APS. La manifestazione prenderà il via alle 18.30 con l’esibizione sul palco di Villa Zoia di alcuni comici di Zelig e Colorado. A seguire, musica e djset accompagneranno il momento della cena all’interno dell’area feste della Villa.

Nel giardino interno di Villa Zoia che si affaccia su via Libertà, sarà servito un aperitivo gourmet per la raccolta fondi per la Romagna (per info e prenotazioni: whatsapp a 347.6479569- 338.1331413).

A seguire sul palco di Villa Zoia ci sarà un Live Show con diversi ospiti e personalità del mondo dello sport e dello spettacolo. La serata culminerà con la performance musicale di Ronn Moss che presenterà il suo nuovo album Surprise Trip Love.

“L’evento Insieme per la Romagna, con il grande concerto di Ronn Moss, chiude un’estate di apprezzati appuntamenti in città che hanno coinvolto oltre 10mila persone provenienti da tutta la Brianza e non solo - ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio-. Abbiamo fortemente voluto ospitare Insieme per la Romagna, sia per la valenza di solidarietà sia per l’alta qualità in termini di offerta culturale per la nostra città.

Con il concerto di Ronn Moss, Villa Zoia, per la prima volta, ospiterà un evento dal riconosciuto valore internazionale. E per Concorezzo tutto questo rappresenta un riconoscimento importante circa le capacità organizzative e di rete dell’intera comunità. Il concerto di Ronn Moss avrà anche ricadute positive per il commercio locale in considerazione delle tante persone attese in città.

L’invito è quindi quello di partecipare a questo grande evento benefico che, siamo sicuri, saprà scrivere una pagina importante storia delle iniziative culturali di Concorezzo”.

“L’evento benefico Insieme per la Romagna chiude un’estate piena di iniziative a Concorezzo - ha commentato l’assessore alla Cultura Gabriele Borgonovo. Villa Zoia e l’intero centro storico in queste settimane hanno accolto oltre 10mila persone nel corso dei diversi concerti e spettacoli organizzati con il grande supporto dell’ufficio Cultura e dalle associazioni del territorio.

E’ dunque con grande orgoglio che ci apprestiamo ad accogliere lo straordinario concerto di Ronn Moss nella nostra Villa Zoia. L’aspetto benefico, inoltre, darà un valore aggiunto fondamentale a questa iniziativa che saprà unire la solidarietà a un’offerta culturale e di intrattenimento di altissimo livello. Personalmente, dopo aver partecipato al concerto “Italia loves Romagna” per la raccolta fondi tenutosi a Reggio Emilia, è un piacere poter ospitare nella nostra città un evento che possa supportare e aiutare chi è stato colpito dalle recenti alluvioni ed ha perso tutto.”