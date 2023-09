La Sagra della Patata di Oreno fa il tutto esaurito

Mancava da anni e quindi l'attesa era grande, l'aspettativa altrettanto. E così la 30esima edizione della Sagra della Patata di Oreno ha fatto il tutto esaurito.

La celebra manifestazione si è tenuta ieri, domenica 17 settembre, e ha richiamato sul territorio centinaia di persone che incuriosite hanno assistito con emozione al corteo in abiti medievali che dalla piazza del Comune di Vimercate è arrivato fino alla piazza San Michele di Oreno.

Un corteo aperto dal sindaco di Vimercate, Francesco Cereda e dagli altri componenti della Giunta oltre che da Mara Balconi, Presidente del Circolo culturale orenese che da sempre organizza la sagra.

E poi ancora gli sbandieratori, i banchetti per le strade del borgo, i ristoratori locali che hanno fatto sold out (con la patata protagonista assoluta).

Insomma un vero successo che ha soddisfatto gli organizzatori e il pubblico, arrivato copioso per l'occasione. Esattamente come la scorsa settimana quando, ad aprire gli eventi racchiusi nella kermesse orenese, erano arrivati I Legnanesi per uno spettacolo in piazza che ha fatto registrare il tutto esaurito.