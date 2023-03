Scoprire o ricoprire i gioielli del nostro territorio, renderli accessibili e ammirabili da tutti. Questo l’obiettivo delle Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, che tornano nel fine settimana del 25 e 26 marzo. Monza, Giussano e Arcore saranno i Comuni protagonisti degli eventi organizzati dalla delegazione monzese del Fai.

Le Giornate Fai di Primavera tornano il 25 e 26 marzo: ecco i gioielli brianzoli da visitare

Si parte con l'Autodromo di Monza dove la delegazione del Fai locale, sabato e domenica, propone una passeggiata di due chilometri e mezzo durante la quale conosceremo i due volti dell'Autodromo e la loro interazione nel corso degli ultimi 100 anni. Da un lato l'anello di alta velocità e dall'altro il Bosco Bello e l'area forestale con la sua pace e tranquillità. Pochi metri separano due realtà, due mondi di cui cercheremo di raccontare la storia, le storie, i protagonisti, le atmosfere.

Tra di esse, quasi ancora a svolgere la sua funzione di "cancello" il Serraglio dei cervi, edificio costruito a inizio Ottocento, un tempo utilizzato per l'allevamento di cervi, daini e capre americane, destinati ad essere messi in libertà per le battute di caccia, e oggi "trait d'union" tra questi due mondi che convivono da 100 anni. Si potranno conoscere gli interventi selvicolturali in corso per salvaguardare il patrimonio boschivo e naturale all'interno dell'impianto e la sua fruizione in sicurezza da parte di tutti.

Su prenotazione

La facciata del Duomo di Monza restaurata

La visita organizzata durante le Giornate FAI sarà un'occasione per scoprire le complesse vicende che si celano dietro all'aspetto attuale della facciata del Duomo di Monza. In particolare verrà illustrato da vicino il recente restauro, attraverso la spiegazione delle metodologie che lo hanno reso così innovativo alla luce delle Teorie del Restauro. Appuntamento sabato e domenica, dalle 10 alle 17.30.

Senza prenotazione

Le vetrate di Aligi Sassu

Sempre sabato e domenica i volontari FAI assieme agli apprendisti Ciceroni dell'Istituto Tecnico Commerciale Martino Bassi, presenteranno all'interno della Sala consiliare del Comune di Giussano, la figura di Aligi Sassu e la tecnica delle dalles de verre.

Si proseguirà con la "lettura" il più possibile particolareggiata delle immagini, personaggi e situazioni che le vetrate rappresentano, analizzando anche il significato delle varie tonalità di colori scelte e dei diversi tipi di scolpiture e frammentazioni delle dalles operate a mano, da Aligi Sassu dopo l'assemblaggio.

Su prenotazione

Autodromo di Monza, dietro le quinte del circus

Durante le Giornate FAI si potrà andare alla scoperta della storia centenaria dell'impianto e le differenti modifiche del suo tracciato; si scoprirà perché viene chiamato "il tempio della velocità" e si andrà alla scoperta dei risultati di ricerche e sperimentazioni tecnologiche compiute al suo interno, quali il guardrail, il transponder che ha originato il telepass e l'asfalto drenante.

Partendo dalla statua dedicata a Fangio, i visitatori verranno condotti all'interno del building riservato agli addetti ai lavori dove si potrà visitare la sala stampa, la galleria delle fotografie storiche, la sala briefing, la scala dei campioni (utilizzata dai piloti per raggiungere il podio) e la control room. Si potrà anche ammirare la Safety Car, l'auto "di sicurezza" presente in pista in caso di incidenti o pericoli, utilizzata anche per le partenze lanciate. La visita si concluderà all'interno di uno dei box.

Durante questa visita gli iscritti FAI avranno l’opportunità di salire anche sul podio, l’unico al mondo sospeso sulla pista, tra la pit-lane e la linea di arrivo.

Su prenotazione

Cascina Cernuschi, posto fisso Carabinieri a cavallo

La Caserma verrà eccezionalmente aperta per le Giornate FAI. Si potrà conoscere la storia dell'edificio, dei suoi spazi e funzioni. Nella selleria si potranno ammirare le selle e le bardature usate nell'attività ordinaria e per le parate. Il percorso si concluderà nelle scuderie dove si potranno ammirare anche i cavalli morelli, ognuno con una propria matricola e dieta su misura, animali "d'esperienza" abituati ad affrontare le pattuglie in un parco cittadino con innumerevoli fonti di rumore e distrazione.

Sarà l'occasione per conoscere la storia dei Carabinieri a cavallo, la loro funzione operativa e anche di rappresentanza in occasione di manifestazioni istituzionali, casi in cui l'abbigliamento del cavallo, come quello del militare, in alta uniforme, si adegua dotandosi di particolari e pregiati ornamenti.

Sabato e domenica su prenotazione

I giardini di Villa Ravizza ad Arcore

Quante volte passeggiando lungo via Monte Grappa, ad Arcore, ci siamo affacciati all'elegante cancellata che circonda i Giardini di Villa Ravizza, sognando di salire i gradini della scenografica scalinata e scoprire cosa si nasconde sulla sommità della collina? Finalmente sarà possibile osservare da vicino le armoniose balaustre, muovendosi in un trionfo di statue, fontane e mosaici. Ma non tutto è come sembra: il giardino, all'apparenza settecentesco, è stato creato nei primi decenni del Novecento...

Sabato e domenica senza prenotazione

Come prenotare

